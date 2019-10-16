Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Реал» на базе установил защиту от беспилотников

16 октября 2019, 08:49
1

База мадридского «Реала» Вальдебебас получила новое оснащение. Теперь территория объекта защищена от беспилотников, информирует Marca.

В клубе полагают, что таким образом повысится безопасность базы. На дронах, в частности, можно перемещать видеокамеры, которые отслеживают тренировочный процесс. Также известны случаи использования летающих аппаратов как переносчиков взрывчатки.

Источник: Marca
Испания. Примера Реал
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Я - легенда
1571211176
Господи, да нужно кому следить за вашим Реалом! ))) Завышенная самооценка.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+