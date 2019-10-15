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    «Реал» на базе установил защиту от беспилотников

    База мадридского «Реала» Вальдебебас получила новое оснащение. Теперь территория объекта защищена от беспилотников, информирует Marca.

    В клубе полагают, что таким образом повысится безопасность базы. На дронах, в частности, можно перемещать видеокамеры, которые отслеживают тренировочный процесс. Также известны случаи использования летающих аппаратов как переносчиков взрывчатки.

    Источник: Marca

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