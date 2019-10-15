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  • «Мутко против»: «Самара Арена» не достроена, стадион не готов принимать матчи РПЛ

«Мутко против»: «Самара Арена» не достроена, стадион не готов принимать матчи РПЛ

15 октября 2019, 18:33
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Стадион «Самара Арена», принимавший матчи ЧМ-2018 и РПЛ, до сих пор не достроен до конца.

«Чиновники отказываются принимать самарский недострой. По мнению Ростехнадзора, стадион не готов проводить матчи даже российского чемпионата. На стадионе проблемы с безопасностью, системами оповещения и пожарной сигнализацией. Пожарный водопровод, кстати, все так же не подключен», – сообщает телеграм-канал «Мутко против»

  • В августе правительство РФ выпустило постановление, согласно которому Самарской области в 2019 году выделят на достройку стадиона «Самара Арена» 5,7 миллиарда рублей из федерального бюджета. Сметная стоимость строительства стадиона возросла до 24,1 миллиарда рублей.
  • Стадион возводило ПСО «Казань», выступившее генподрядчиком.
  • «Самара Арена» приняла шесть матчей чемпионата мира 2018 года: четыре матча группового этапа (в том числе матч сборной России с Уругваем), а также матчи 1/8 и 1/4 финала.
  • После чемпионата стадион был передан самарским «Крыльям Советов».

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов
Комментарии (2)
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Я - легенда
1571156608
Не, ну а как игры Мундиаля на нём играли?
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JTherry
1571160572
опубликуйте в СМИ, что стадионы, которые строились к ЧМ-18, до сих пор не готовы принимать матчи по футболу или были сданы с огромным количеством брака - в Самаре, Волгограде, Калининграде... я не пишу об оргвыводах, потому что не уверен, что их сделали
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