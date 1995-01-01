Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    2 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    3 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?

    «Мутко против»: «Самара Арена» не достроена, стадион не готов принимать матчи РПЛ

    Стадион «Самара Арена», принимавший матчи ЧМ-2018 и РПЛ, до сих пор не достроен до конца.

    «Чиновники отказываются принимать самарский недострой. По мнению Ростехнадзора, стадион не готов проводить матчи даже российского чемпионата. На стадионе проблемы с безопасностью, системами оповещения и пожарной сигнализацией. Пожарный водопровод, кстати, все так же не подключен», – сообщает телеграм-канал «Мутко против»

    • В августе правительство РФ выпустило постановление, согласно которому Самарской области в 2019 году выделят на достройку стадиона «Самара Арена» 5,7 миллиарда рублей из федерального бюджета. Сметная стоимость строительства стадиона возросла до 24,1 миллиарда рублей.
    • Стадион возводило ПСО «Казань», выступившее генподрядчиком.
    • «Самара Арена» приняла шесть матчей чемпионата мира 2018 года: четыре матча группового этапа (в том числе матч сборной России с Уругваем), а также матчи 1/8 и 1/4 финала.
    • После чемпионата стадион был передан самарским «Крыльям Советов».

    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:33
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +587

      Я - легенда 43 минуты назад

      Не, ну а как игры Мундиаля на нём играли?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7603

      parevg 1 час назад

      А как на нем проводили матчи ЧМ??? Рисковали персоналом, игроками, зрителями...
      Кто дал разрешение на проведение игр ЧМ??? Его надо публично наказать, чтобы другим не повадно было.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1501

      Фанат Рубина > parevg 59 минут назад

      да чувак всем кому надо были вручены бумажки зеленые чтобы молчали..
      а сейчас нафиг надо вот и ползут слухи..

      ты забыл в какой стране мы живем.

      эта страна прогнила уже насквозь

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +48

      elessar arnor > Фанат Рубина 11 минут назад

      в образовании это оч круто видно

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79362
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74027
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru