«Мутко против»: «Самара Арена» не достроена, стадион не готов принимать матчи РПЛ

Стадион «Самара Арена», принимавший матчи ЧМ-2018 и РПЛ, до сих пор не достроен до конца.
«Чиновники отказываются принимать самарский недострой. По мнению Ростехнадзора, стадион не готов проводить матчи даже российского чемпионата. На стадионе проблемы с безопасностью, системами оповещения и пожарной сигнализацией. Пожарный водопровод, кстати, все так же не подключен», – сообщает телеграм-канал «Мутко против»
- В августе правительство РФ выпустило постановление, согласно которому Самарской области в 2019 году выделят на достройку стадиона «Самара Арена» 5,7 миллиарда рублей из федерального бюджета. Сметная стоимость строительства стадиона возросла до 24,1 миллиарда рублей.
- Стадион возводило ПСО «Казань», выступившее генподрядчиком.
- «Самара Арена» приняла шесть матчей чемпионата мира 2018 года: четыре матча группового этапа (в том числе матч сборной России с Уругваем), а также матчи 1/8 и 1/4 финала.
- После чемпионата стадион был передан самарским «Крыльям Советов».
Источник: телеграм-канал «Мутко против»