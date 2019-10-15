«Мутко против»: «Самара Арена» не достроена, стадион не готов принимать матчи РПЛ

Стадион «Самара Арена», принимавший матчи ЧМ-2018 и РПЛ, до сих пор не достроен до конца.

«Чиновники отказываются принимать самарский недострой. По мнению Ростехнадзора, стадион не готов проводить матчи даже российского чемпионата. На стадионе проблемы с безопасностью, системами оповещения и пожарной сигнализацией. Пожарный водопровод, кстати, все так же не подключен», – сообщает телеграм-канал «Мутко против»