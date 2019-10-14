Тедеско: «Надо взбодрить команду. До середины декабря будем стараться набирать очки»

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос, за какой срок он сможет поставить командную игру.

«До середины декабря будем стараться набирать очки. Сейчас рано говорить об обещаниях. Игрокам будем внушать уверенность, чтобы они пришли в себя после всей произошедшей ситуации. Надо взбодрить команду. В следующем году будем смотреть», – сказал Тедеско.

Официально: Тедеско – главный тренер «Спартака»