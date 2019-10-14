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    Тедеско: «Надо взбодрить команду. До середины декабря будем стараться набирать очки»

    Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос, за какой срок он сможет поставить командную игру.

    «До середины декабря будем стараться набирать очки. Сейчас рано говорить об обещаниях. Игрокам будем внушать уверенность, чтобы они пришли в себя после всей произошедшей ситуации. Надо взбодрить команду. В следующем году будем смотреть», – сказал Тедеско.

    Официально: Тедеско – главный тренер «Спартака»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:40
    Комментарии8
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      Рейтинг: +3485

      Yev 36 минут назад

      До декабря набирать очки, а после?
      Такое впечатление, что он не видит себя в Спартаке после "середины декабря".

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      Рейтинг: +126

      Завулон new new 44 минуты назад

      Для начала загнивающий Рубин дома, не плохой может быть старт.

      0
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      Рейтинг: +908

      Smekaev 47 минут назад

      Наконец-то пришел тренер, который не станет смотреть в прошлое, а понимает ситуацию и думает о будущем! На стиле, конечно, выигрывать круто, но надо сначала научиться выигрывать хотя бы как-нибудь. Причем стабильно, а не по настроению и стечению обстоятельств.

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      Рейтинг: +6973

      silver29 1 час назад

      Так бы и сказал, моя цель перекантоваться до весны и не бесплатно (((((

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      Рейтинг: +133

      Александр Агеев > silver29 3 минуты назад

      А вам пообещаешь поставить игру за 3-4 месяца, потом к словам придираться будете.

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      Рейтинг: +5421

      Сильвербой 1 час назад

      Ну вот и прозвучали главные слова: "в следующем году..."!!! Ну оно по большому счету так и есть, в этом сезоне все похерено!!!

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      Рейтинг: +20517

      oyabun 1 час назад

      Главную задачу Тедеско понял четко.

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      Рейтинг: +3835

      sochi-2013 1 час назад

      Надо полностью перетряхивать состав, такое ощущение, что игроки !сливали" всех тренеров.

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