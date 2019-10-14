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  • Норманн: «Для меня «Ростов» как семья. У меня никогда не было таких чувств к команде»

Норманн: «Для меня «Ростов» как семья. У меня никогда не было таких чувств к команде»

14 октября 2019, 15:57
4

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн рассказал о своих впечатлениях от выступлений за российский клуб. Он отметил, что никогда ранее не играл в столь благоприятной обстановке.

«Для меня «Ростов» как семья. Я никогда не был в таком клубе, у меня никогда не было таких чувств к команде. Я помню тот день, когда впервые сыграл за «Ростов». Я очень нервничал и был крайне напряжен. Но эта игра получилась одной из моих самых лучших. Мы выиграли, и это был один из лучших дней в моей карьере.

Что касается Англии, то там был очень неприятный этап моей карьеры. Я даже разговаривал с отцом насчет того, чтобы возобновлять учебу. Но потом кто-то упомянул вариант с «Ростовом» и мне захотелось переехать сюда. Болельщики «Ростова» лучшие. Они очень много значат как для меня, так и для всей команды», — сказал Норманн в интервью клубной пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Норманном интересуется «Манчестер Юнайтед».

  • В этом сезоне 23-летний норвежец провел в РПЛ 11 матчей, забил гол и отдал три ассиста.
  • Рыночная стоимость хавбека – 2 миллиона евро.

Источник: YouTube-канал «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов Норманн Матиас
Комментарии (4)
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Cromathaar
1571069668
Норманн, наверное, главное открытие года в РПЛ. Что там за скауты в Ростове сидят :)
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MaxRnD
1571072075
Парень крут. Там не только футбол, там и воркаут рулит
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GoLenaStop
1571077826
Норманн вырастет, однозначно! В кайф играть в клубе, где тебя любят болелы и ждут игровых чудес... И руководители не посадили на грядку, а сделали красивый премьер- бенефис. Учитесь у него, мужики! ...Эх, лишь бы не женили скоропостижно парня на москвачке, казаночке или питерюжке! Матиас, ты теперь - РОСТСЕЛЬМАШ! Помни! С ув.
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