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    Норманн: «Для меня «Ростов» как семья. У меня никогда не было таких чувств к команде»

    Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн рассказал о своих впечатлениях от выступлений за российский клуб. Он отметил, что никогда ранее не играл в столь благоприятной обстановке.

    «Для меня «Ростов» как семья. Я никогда не был в таком клубе, у меня никогда не было таких чувств к команде. Я помню тот день, когда впервые сыграл за «Ростов». Я очень нервничал и был крайне напряжен. Но эта игра получилась одной из моих самых лучших. Мы выиграли, и это был один из лучших дней в моей карьере.

    Что касается Англии, то там был очень неприятный этап моей карьеры. Я даже разговаривал с отцом насчет того, чтобы возобновлять учебу. Но потом кто-то упомянул вариант с «Ростовом» и мне захотелось переехать сюда. Болельщики «Ростова» лучшие. Они очень много значат как для меня, так и для всей команды», — сказал Норманн в интервью клубной пресс-службе.

    Ранее сообщалось, что Норманном интересуется «Манчестер Юнайтед».

    • В этом сезоне 23-летний норвежец провел в РПЛ 11 матчей, забил гол и отдал три ассиста.
    • Рыночная стоимость хавбека – 2 миллиона евро.

    Источник: YouTube-канал «Ростова»

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