«Спортинг» может переименовать стадион в честь Роналду

«Спортинг» планирует назвать свой домашний стадион «Жозе Алваладе» в честь нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Идею о переименовании стадиона предложил президент «Спортинга» Фредерико Варандас.

«Пока это все в теории, но мы не собираемся откладывать дело в долгий ящик. Мы гордимся, что имя Роналду ассоциируется со «Спортингом». Он всегда был и будет для нас величайшим символом в истории клуба. Кроме того, Криштиану не только является лучшим португальским игроком за всю историю страны, но и одним из лучших спортсменов в мировой истории», – заявил Варандас.