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    «Спортинг» может переименовать стадион в честь Роналду

    «Спортинг» планирует назвать свой домашний стадион «Жозе Алваладе» в честь нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Идею о переименовании стадиона предложил президент «Спортинга» Фредерико Варандас.

    «Пока это все в теории, но мы не собираемся откладывать дело в долгий ящик. Мы гордимся, что имя Роналду ассоциируется со «Спортингом». Он всегда был и будет для нас величайшим символом в истории клуба. Кроме того, Криштиану не только является лучшим португальским игроком за всю историю страны, но и одним из лучших спортсменов в мировой истории», – заявил Варандас.

    • Роналду является воспитанником «Спортинга».
    • Португалец провел за лиссабонский клуб 30 матчей, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.
    • Сейчас стадион «Спортинга» назван в честь основателя клуба Жозе Алваладе.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 12:50
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2337

      InterMilLano1908 2 минуты назад

      Ну тогда он обязан вернутся в Спортинг

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4832

      84aivengo 31 минуту назад

      жозе алваладе в гробу перевернется... идиотское принятие решения...

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