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«Спортинг» может переименовать стадион в честь Роналду

12 октября 2019, 12:50
5

«Спортинг» планирует назвать свой домашний стадион «Жозе Алваладе» в честь нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Идею о переименовании стадиона предложил президент «Спортинга» Фредерико Варандас.

«Пока это все в теории, но мы не собираемся откладывать дело в долгий ящик. Мы гордимся, что имя Роналду ассоциируется со «Спортингом». Он всегда был и будет для нас величайшим символом в истории клуба. Кроме того, Криштиану не только является лучшим португальским игроком за всю историю страны, но и одним из лучших спортсменов в мировой истории», – заявил Варандас.

  • Роналду является воспитанником «Спортинга».
  • Португалец провел за лиссабонский клуб 30 матчей, забил пять голов и сделал одну результативную передачу.
  • Сейчас стадион «Спортинга» назван в честь основателя клуба Жозе Алваладе.

Источник: Football Italia
Португалия. Примейра Италия. Серия А Спортинг Ювентус Манчестер Юнайтед Португалия Роналду Криштиану
Комментарии (5)
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84aivengo
1570875292
жозе алваладе в гробу перевернется... идиотское принятие решения...
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InterMilLano1908
1570877014
Ну тогда он обязан вернутся в Спортинг
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SergeSamara
1570887458
«Португалия» может переименовать страну в честь Роналду. Идею о переименовании страны предложил президент «Португалии» Марселу Ребелу де Соуза. «Пока это все в теории, но мы не собираемся откладывать дело в долгий ящик. Мы гордимся, что имя Роналду ассоциируется с «Португалией». Он всегда был и будет для нас величайшим символом в истории страны. Кроме того, Криштиану не только является лучшим португальским гражданином за всю историю страны, но и одним из лучших людей в мировой истории», – заявил Марселу Ребелу де Соуза)
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petr69
1570890335
может и в Аргентине для Месси что то придумают? Пора уж
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