«Фламенго» заинтересован в принадлежащем «Спартаку» Роше

Нападающий Педро Роша привлек к себе внимание бразильского «Фламенго». Футболист сейчас выступает на правах аренды за «Крузейро» и принадлежит «Спартаку».

Срок аренды истечет зимой – в тот момент «Фламенго» и планирует выкупить форварда у российского клуба. В то же время, пишет 90min.com, бразильцы готовы рассмотреть вариант и с арендой игрока.