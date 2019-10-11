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«Фламенго» заинтересован в принадлежащем «Спартаку» Роше

11 октября 2019, 17:59
4

Нападающий Педро Роша привлек к себе внимание бразильского «Фламенго». Футболист сейчас выступает на правах аренды за «Крузейро» и принадлежит «Спартаку».

Срок аренды истечет зимой – в тот момент «Фламенго» и планирует выкупить форварда у российского клуба. В то же время, пишет 90min.com, бразильцы готовы рассмотреть вариант и с арендой игрока.

  • «Спартак» купил Рошу летом 2017 года у «Гремио».
  • Бразилец провел в РПЛ 12 матчей, забил гол.
  • В аренду в «Крузейро» Рошу отдали в апреле.

Источник: 90min.com
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Крузейро Фламенго Спартак Роша Педро
Комментарии (4)
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Я - легенда
1570806990
Ну а статистика-то какая у Роши? Такая же печальная, как в Спартаке? ))
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ivanthebest
1570807465
Лямов за 5 если удасться столкнуть, будет просто превосходно. Бездарная покупка руководства, которая себя никак не оправдала. А ведь могли вместо него взять Луана... Который к слову сейчас тоже находится в унынии... Зря в Карреровский Спартак не пошёл. С Антохой и Зе составили бы отличное атакующее трио.
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Диктор
1570854254
А нам это зачем знать ? Хотят купить ,пусть покупают -все равно толку то от него.
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