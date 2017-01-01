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    «Фламенго» заинтересован в принадлежащем «Спартаку» Роше

    Нападающий Педро Роша привлек к себе внимание бразильского «Фламенго». Футболист сейчас выступает на правах аренды за «Крузейро» и принадлежит «Спартаку».

    Срок аренды истечет зимой – в тот момент «Фламенго» и планирует выкупить форварда у российского клуба. В то же время, пишет 90min.com, бразильцы готовы рассмотреть вариант и с арендой игрока.

    • «Спартак» купил Рошу летом 2017 года у «Гремио».
    • Бразилец провел в РПЛ 12 матчей, забил гол.
    • В аренду в «Крузейро» Рошу отдали в апреле.

    Источник: 90min.com

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6729

      ivanthebest 10 минут назад

      Лямов за 5 если удасться столкнуть, будет просто превосходно. Бездарная покупка руководства, которая себя никак не оправдала. А ведь могли вместо него взять Луана... Который к слову сейчас тоже находится в унынии... Зря в Карреровский Спартак не пошёл. С Антохой и Зе составили бы отличное атакующее трио.

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      Рейтинг: +546

      Я - легенда 18 минут назад

      Ну а статистика-то какая у Роши? Такая же печальная, как в Спартаке? ))

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