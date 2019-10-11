«Фламенго» заинтересован в принадлежащем «Спартаку» Роше

Нападающий Педро Роша привлек к себе внимание бразильского «Фламенго». Футболист сейчас выступает на правах аренды за «Крузейро» и принадлежит «Спартаку».
Срок аренды истечет зимой – в тот момент «Фламенго» и планирует выкупить форварда у российского клуба. В то же время, пишет 90min.com, бразильцы готовы рассмотреть вариант и с арендой игрока.
- «Спартак» купил Рошу летом 2017 года у «Гремио».
- Бразилец провел в РПЛ 12 матчей, забил гол.
- В аренду в «Крузейро» Рошу отдали в апреле.
Источник: 90min.com