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    Полузащитник «Барселоны» Фати не вызван в Испанию U-17. Игрок пропустит чемпионат мира

    Полузащитник «Барселоны» Ансу Фати не был вызван в сборную Испании U-17 для участия в чемпионате мира, который пройдет в Бразилии с 26 октября по 17 ноября.

    «Мы не вызвали Фати в сборную, потому что считаем, что он должен привлекаться за национальную команду более старшего возраста. Да, он пропустит чемпионат мира, но зато в ближайшем будущем его могут вызвать во взрослую сборную Испании», – заявил главный тренер Испании U-17 Давид Гордо.

    • 16-летний Фати является воспитанником «Барселоны».
    • В текущем сезоне Фати сыграл в шести матчах за каталонский клуб, забил два гола и сделал одну результативную передачу.
    • Трансферная стоимость Фати оценивается в 25 млн евро.

    Источник: AS

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