Полузащитник «Барселоны» Фати не вызван в Испанию U-17. Игрок пропустит чемпионат мира

Полузащитник «Барселоны» Ансу Фати не был вызван в сборную Испании U-17 для участия в чемпионате мира, который пройдет в Бразилии с 26 октября по 17 ноября.

«Мы не вызвали Фати в сборную, потому что считаем, что он должен привлекаться за национальную команду более старшего возраста. Да, он пропустит чемпионат мира, но зато в ближайшем будущем его могут вызвать во взрослую сборную Испании», – заявил главный тренер Испании U-17 Давид Гордо.