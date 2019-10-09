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    Неймар: «Даже в лучших снах не думал, что смогу провести 100 матчей за Бразилию»

    Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар поделился эмоциями от предстоящего товарищеского матча с Сенегалом. Эта встреча станет для Неймара 100-й в футболке национальной команды.

    «Даже в своих лучших снах я не думал, что это может произойти. Спасибо Богу за то, что он позволил мне осознать эту великую отметку. Завтра будет исторический день, который я сохраню в памяти до конца своей жизни. Какая честь и гордость иметь возможность представлять мою страну в сотый раз», – написал Неймар в своем твиттере.

    • Неймар дебютировал за сборную Бразилии в 2010 году товарищеским матчем с США (2:0).
    • В 99 матчах за бразильскую национальную команду Неймар забил 61 гол и сделал 41 результативную передачу.
    • Матч Бразилия – Сенегал состоится 10 октября, начало – в 15:00 (мск).

    Источник: твиттер Неймара

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