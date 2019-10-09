Неймар: «Даже в лучших снах не думал, что смогу провести 100 матчей за Бразилию»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар поделился эмоциями от предстоящего товарищеского матча с Сенегалом. Эта встреча станет для Неймара 100-й в футболке национальной команды.

«Даже в своих лучших снах я не думал, что это может произойти. Спасибо Богу за то, что он позволил мне осознать эту великую отметку. Завтра будет исторический день, который я сохраню в памяти до конца своей жизни. Какая честь и гордость иметь возможность представлять мою страну в сотый раз», – написал Неймар в своем твиттере.

Nem nos meus melhores sonhos achei que isso pudesse acontecer. Obrigado Deus por me permitir realizar essa grande marca, amanhã será um dia histórico que irei guardar pro resto da minha vida. Que honra e orgulho poder representar meu país 100x pic.twitter.com/xcTzuUGD2j — Neymar Jr (@neymarjr) October 9, 2019