«СЭ»: экс-тренер сборной России Корнеев устроился на работу в «Монако»

Устроился?))) он туда анкету через hh.ru что ли отправлял?)))
По информации «Спорт-Экспресса», экс-тренер сборной России Игорь Корнеев станет советником по спортивным вопросам вице-президента и генерального директора «Монако» Олега Петрова.
Корнеев будет заниматься экспертной оценкой потенциальных новичков команды, талантливых игроков и воспитанников академии «Монако».
- Клубом из княжества Монако владеет российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев.
- С 2006-го по 2010 год Корнеев работал ассистентом главного тренера сборной России Гуса Хиддинка, впоследствии он занимал должность спортивного директора в «Зените» и «Локомотиве».