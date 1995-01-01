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    «СЭ»: экс-тренер сборной России Корнеев устроился на работу в «Монако»

    По информации «Спорт-Экспресса», экс-тренер сборной России Игорь Корнеев станет советником по спортивным вопросам вице-президента и генерального директора «Монако» Олега Петрова.

    Корнеев будет заниматься экспертной оценкой потенциальных новичков команды, талантливых игроков и воспитанников академии «Монако».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1809

      absent32 44 минуты назад

      Устроился?))) он туда анкету через hh.ru что ли отправлял?)))

      1
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      Рейтинг: +127

      Игорь1980 > absent32 27 минут назад

      Через зарплата ру))) Я вот тоже отправил, жду собеседование)))

      1
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      Рейтинг: +144

      GreyDM > absent32 7 минут назад

      да не, он по старинке,через биржу труда)))

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