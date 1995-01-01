Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?
    2 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
    3 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол

    Абрахам: «Ван Дейк – зверь. Он жутко хорош»

    Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам оценил игру защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка. Голландец претендует на «Золотой мяч» по итогам года.

    «Ван Дейк – зверь. Он жутко хорош. Он на высочайшем уровне понимает игру. В отличие от других защитников, ван Дейк концентрируется не только на мяче», – цитирует Абрахама Mirror.

    • Абрахам в текущем сезоне провел 11 матчей, забил девять голов.
    • В прошлом сезоне форвард выступал на правах аренды за «Астон Виллу» (40 матчей, 26 голов).
    • Ван Дейк с «Ливерпулем» – действующие победители Лиги чемпионов.

    Источник: Mirror

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:48
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73941
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru