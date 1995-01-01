Абрахам: «Ван Дейк – зверь. Он жутко хорош»

Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам оценил игру защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка. Голландец претендует на «Золотой мяч» по итогам года.

«Ван Дейк – зверь. Он жутко хорош. Он на высочайшем уровне понимает игру. В отличие от других защитников, ван Дейк концентрируется не только на мяче», – цитирует Абрахама Mirror.