Daily Mail: Моуринью следит за ситуацией в «Тоттенхэме» и готов сменить Покеттино

В Британии подтверждается информация, что следующим главным тренером «Тоттенхэма» может стать Жозе Моуринью. Португалец следит за ситуацией в клубе и готов сменить Маурисио Покеттино, информирует Daily Mail.
Контракт Покеттино с лондонцами действует до 2023 года. Моуринью находится без тренерской работы с 2018 года, когда его уволили из «Манчестер Юнайтед».
- По итогам восьми туров «Тоттенхэм» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ.
- В Лиге чемпионов команда набрала одно очко в двух матчах.
- В прошлом сезоне «Тоттенхэм» дошел до финала Лиги чемпионов.