Daily Mail: Моуринью следит за ситуацией в «Тоттенхэме» и готов сменить Покеттино

В Британии подтверждается информация, что следующим главным тренером «Тоттенхэма» может стать Жозе Моуринью. Португалец следит за ситуацией в клубе и готов сменить Маурисио Покеттино, информирует Daily Mail.

Контракт Покеттино с лондонцами действует до 2023 года. Моуринью находится без тренерской работы с 2018 года, когда его уволили из «Манчестер Юнайтед».