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    Daily Mail: Моуринью следит за ситуацией в «Тоттенхэме» и готов сменить Покеттино

    В Британии подтверждается информация, что следующим главным тренером «Тоттенхэма» может стать Жозе Моуринью. Португалец следит за ситуацией в клубе и готов сменить Маурисио Покеттино, информирует Daily Mail.

    Контракт Покеттино с лондонцами действует до 2023 года. Моуринью находится без тренерской работы с 2018 года, когда его уволили из «Манчестер Юнайтед».

    • По итогам восьми туров «Тоттенхэм» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ.
    • В Лиге чемпионов команда набрала одно очко в двух матчах.
    • В прошлом сезоне «Тоттенхэм» дошел до финала Лиги чемпионов.

    Источник: Daily Mail

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