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    Президент «Тамбова»: «Результат команды неудовлетворительный, но на данный момент Григорян – главный тренер»

    Президент «Тамбова» Арсен Габуев заявил, что руководство клуба в ближайшее время не намерено делать перестановки в тренерском штабе команды.

    «В последнее время вокруг клуба появляется много фейковой и грязной информации, которая ничем не подтверждена. Ни руководство области, ни руководство клуба не давало интервью этим изданиям.

    На данный момент главный тренер команды Александр Григорян продолжает работу. Да, результат команды сейчас не удовлетворительный. Но на это есть как объективные, так и субъективные причины. Если будет принято какое-то решение, касающееся изменений в тренерском штабе команды, оно сразу же будет опубликовано на официальных ресурсах», – отметил Габуев.

    • Григорян возглавил «Тамбов» в апреле этого года.
    • После 12 туров дебютант РПЛ занимает последнее место в таблице, имея в своем активе восемь очков.

    Источник: Администрация Тамбовской области

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