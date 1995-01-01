Воспитанник «Зенита» Абдулфаттах: «Когда был в «Динамо», предлагали сдать игру»

Воспитанник «Зенита» Басель Абдулфаттах рассказал, что в период выступлений за петербургское «Динамо» ему поступило предложение поучаствовать в договорном матче.

«Экс-президент «Динамо» Леонид Цапу — очень мнительный человек. Он периодически даже нападающих обвинял в сдаче игр, если они не могли забить.

Я не участвовал в договорном матче. Но когда был в «Динамо», предлагали сдать игру. Обзванивали футболистов, есть подозрение, что кто-то согласился, хотя все говорят, что не согласились.

Позвонил околофутбольный человек, которого я знал. Сказал: есть вариант, есть возможность. Такой разговор – «около». Надо было, что ли, «сгореть» первый тайм в один гол. Я отказался, потому что уважаю свою репутацию. Самое смешное, что Цапу меня потом за это и похоронил. Спасибо.

Даже не спрашивал, сколько предлагали. Но слышал, что вроде нормальная сумма – 500 тысяч рублей. Это было в ФНЛ, где зарплату 50 тысяч платили. И премиальные – 50 тысяч», – рассказал Абдулфаттах в интервью YouTube-каналу «Рашен Football».