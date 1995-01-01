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    Воспитанник «Зенита» Абдулфаттах: «Когда был в «Динамо», предлагали сдать игру»

    Воспитанник «Зенита» Басель Абдулфаттах рассказал, что в период выступлений за петербургское «Динамо» ему поступило предложение поучаствовать в договорном матче.

    «Экс-президент «Динамо» Леонид Цапу — очень мнительный человек. Он периодически даже нападающих обвинял в сдаче игр, если они не могли забить.

    Я не участвовал в договорном матче. Но когда был в «Динамо», предлагали сдать игру. Обзванивали футболистов, есть подозрение, что кто-то согласился, хотя все говорят, что не согласились.

    Позвонил околофутбольный человек, которого я знал. Сказал: есть вариант, есть возможность. Такой разговор – «около». Надо было, что ли, «сгореть» первый тайм в один гол. Я отказался, потому что уважаю свою репутацию. Самое смешное, что Цапу меня потом за это и похоронил. Спасибо.

    Даже не спрашивал, сколько предлагали. Но слышал, что вроде нормальная сумма – 500 тысяч рублей. Это было в ФНЛ, где зарплату 50 тысяч платили. И премиальные – 50 тысяч», – рассказал Абдулфаттах в интервью YouTube-каналу «Рашен Football».

    • Воспитанник «Зенита» и бывший защитник молодежной сборной России Басель Абдулфаттах объявил о завершении профессиональной карьеры в 2016 году в возрасте 26 лет.
    • Абдулфаттах также выступал за «Крылья Советов», «Черноморец» и сирийский «Аль-Джаиш».

    Источник: YouTube-канал «Рашен Football»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5395

      Сильвербой 21 минуту назад

      Какой смысл предлагать деньги за сдачу игры, игроку который никогда не выходил на поле в официальных матчах???

      0
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      Рейтинг: +1462

      general.lizyukov 26 минут назад

      Что за бред. Есть информация - сообщи, разберутся. Ты же за честный футбол, уважаешь репутацию и т.д.

      0
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      Рейтинг: +129

      Серж 69 41 минуту назад

      Сам то я из Саудовской Аравии,денег у меня полно,поэтому и отказался,конечно.Ну а другие?Они не оттуда,это точно.

      0
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      Рейтинг: +1462

      general.lizyukov > Серж 69 27 минут назад

      Он сириец.

      0
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      Рейтинг: +6197

      FanatSerj 1 час назад

      Ох уж эти стихоплеты, как карьеру завершат, так давай всё рассказывать, храбрецы какие, а что тогда язык в задницу засунули, когда оно по факту было.

      2
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      Рейтинг: +233

      Давид59 > FanatSerj 57 минут назад

      Оно конечно так, но ты же знаешь как "правдолюбов" любят.

      0
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      Рейтинг: +6197

      FanatSerj > Давид59 47 секунд назад

      Не ну хоть бы один такой нашелся, а то же даже прецедента ни разу не было, может та наоборот героем станет.

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