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    Воспитанник «Зенита» Абдулфаттах завершил карьеру в 26 лет

    Воспитанник «Зенита» и бывший защитник молодежной сборной России Басель Абдулфаттах объявил о завершении профессиональной карьеры. Ранее 26-летний футболист хотел выступать за сборную Сирии, но не смог получить разрешение.

    «Профессиональный футбол для меня закончился. Сейчас с друзьями-любителями пару раз в неделю бегаем в Петербурге в закрытых манежах. Благодарен любимой игре за возможность что-то заработать. Мне хватило ума не тратить деньги на сомнительные вещи. Смог и квартиру с машиной купить, и супруге дал начальный капитал для бизнеса, теперь вместе его развиваем.

    Сейчас у меня младший брат в академии «Зенита» занимается, играет на дефицитной ныне позиции левого защитника, даю ему советы, чтобы не повторял моих ошибок. В планах получить лицензию детского тренера. Важно в раннем возрасте закладывать футбольные азы», — заявил Абдулфаттах.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.11.2016 20:37
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 14 ноября 2016, 13:30

      что тут сказать,молодец или олень или воспитанники с академий-любители или у нас физруки а не детские тренеры или инфраструктура..все это взаимосвязано..

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +642

      somn 14 ноября 2016, 10:55

      Парень оказался с головой. Понял, что звёзд с неба не хватает и закончил карьеру.

      1
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      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 14 ноября 2016, 08:54

      понял что это не его, а такие как Кокорин и Юсупов будут до 35 дурака валять и всем мозги пудрить хотя Кокошка уже заработал на 10 квартир

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 14 ноября 2016, 07:48

      Какой-то лашок и ещё сумел на квартиру и бизнес заработать. И это сидя на лавках в отстойных командах или в молодёжке Зенита так платят хорошо?

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 14 ноября 2016, 00:45

      чего то намутил в сирии

      0
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    • ...
      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 14 ноября 2016, 00:34

      Некоторые в 26 только начинают)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +97

      Lordfrax 13 ноября 2016, 23:04

      Чувствуется, что у человека голова на плечах есть, молодец!

      2
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      Рейтинг: +1445

      Loko_Roma 13 ноября 2016, 22:46

      Березутским и Игнашевичу есть чему у пацана поучиться

      3
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 13 ноября 2016, 21:32

      Я и забыл про него

      -1
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 13 ноября 2016, 21:12

      Причём там сборная,и как он на квартиру с машиной на почти любительском уровне заработал...

      -2
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