Первый тренер Соболева: «Интерес «МЮ» и «Арсенала»? Это агенты повышают ему цену»

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Крыльев Советов» и сборной России Александра Соболева, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны европейских клубов.

«По поводу новостей про интерес «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» — мне кажется, что это агенты повышают ему цену.

Хорошо, что у Сани голова на месте. Мама и папа с ним разговаривают, говорят, что на новости про «МЮ», «Арсенал» и всякое такое не надо обращать внимания: сейчас есть «Крылья», надо сосредоточиться на этом», – сказал Горбунов.