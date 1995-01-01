Первый тренер Соболева: «Интерес «МЮ» и «Арсенала»? Это агенты повышают ему цену»

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Крыльев Советов» и сборной России Александра Соболева, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны европейских клубов.
«По поводу новостей про интерес «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» — мне кажется, что это агенты повышают ему цену.
Хорошо, что у Сани голова на месте. Мама и папа с ним разговаривают, говорят, что на новости про «МЮ», «Арсенал» и всякое такое не надо обращать внимания: сейчас есть «Крылья», надо сосредоточиться на этом», – сказал Горбунов.
- Ранее сообщалось об интересе к Соболеву со стороны лондонского «Арсенала», «МЮ» и других европейских клубов.
- В этом сезоне РПЛ Соболев забил 10 голов и отдал три ассиста в 12 матчах.