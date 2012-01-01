Уткин – об увольнение тренера «Эспаньола»: «Вот два разных подхода»

Журналист, ведущий и блогер Василий Уткин прокомментировал решение «Эспаньола» уволить главного тренера Давида Галльего.

«Вот два разных подхода. Встретились две команды. Одна в ЛЕ от Испании. Ну, что это значит? Это значит две поверхностные вещи: первая – команда попала в еврокубок из сильнейшего чемпионата в Европе и вторая – испанцы из последних 10 ЛЕ выиграли шесть.

Эта испанская команда нашу обыграла. Обыграла, потому что базово сильней. Она лучше с мячом, у нее есть ротация (потому что обыграла гибридным составом).

А другая команда, российская, тренера оставляет. Хотя играет ниже ожиданий по качеству, проблемы со стабильностью в разных турнирах те же и более серьезные проблемы – в более крутом турнире из двух. Который потенциально и приносит этой команде деньги.

Да, Лига Европы приносит ЦСКА деньги. Да.

Что бы ни нес коллега Черданцев. Он тут как раз выступал по ходу одной трансляции, что нашим-то Лига Европы не нужна, потому что деньги она приносит только весной на высокой стадии.

Ну, это потому, что не соображает человек вообще ничего. Он призовые считает. А считать надо еще собственный еврорейтинг ЦСКА. Который, когда команда попадет в ЛЧ, уже на старте принесет ей совершенно иной барыш – за рефтинг.

И еще считать надо стоимость игроков. Которая поднимается именно от выступлений в Европе. НУ, еще за сборные. А для ЦСКА продажа игроков – жизнь», – написал Уткин.

На прошлой неделе ЦСКА проиграл испанскому клубу в Лиге Европы (0:2).

В выходные «Эспаньол» объявил о назначении Пабло Мачина на пост главного тренера команды.



