Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    2 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    3 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям

    Уткин – об увольнение тренера «Эспаньола»: «Вот два разных подхода»

    Журналист, ведущий и блогер Василий Уткин прокомментировал решение «Эспаньола» уволить главного тренера Давида Галльего.

    «Вот два разных подхода. Встретились две команды. Одна в ЛЕ от Испании. Ну, что это значит? Это значит две поверхностные вещи: первая – команда попала в еврокубок из сильнейшего чемпионата в Европе и вторая – испанцы из последних 10 ЛЕ выиграли шесть.

    Эта испанская команда нашу обыграла. Обыграла, потому что базово сильней. Она лучше с мячом, у нее есть ротация (потому что обыграла гибридным составом).

    А другая команда, российская, тренера оставляет. Хотя играет ниже ожиданий по качеству, проблемы со стабильностью в разных турнирах те же и более серьезные проблемы – в более крутом турнире из двух. Который потенциально и приносит этой команде деньги.

    Да, Лига Европы приносит ЦСКА деньги. Да.

    Что бы ни нес коллега Черданцев. Он тут как раз выступал по ходу одной трансляции, что нашим-то Лига Европы не нужна, потому что деньги она приносит только весной на высокой стадии.

    Ну, это потому, что не соображает человек вообще ничего. Он призовые считает. А считать надо еще собственный еврорейтинг ЦСКА. Который, когда команда попадет в ЛЧ, уже на старте принесет ей совершенно иной барыш – за рефтинг.

    И еще считать надо стоимость игроков. Которая поднимается именно от выступлений в Европе. НУ, еще за сборные. А для ЦСКА продажа игроков – жизнь», – написал Уткин.

    • На прошлой неделе ЦСКА проиграл испанскому клубу в Лиге Европы (0:2).
    • В выходные «Эспаньол» объявил о назначении Пабло Мачина на пост главного тренера команды.


    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:56
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1317

      Alekxei Z. 1 час назад

      С Васей соглашусь по оценке Черданцева, ну правда человек ничего не сооброжает. На матч-тв таких всё больше становится.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4053

      ivan-football-fan 1 час назад

      Не постесняюсь: Уткина читать интересно почти всегда - он, бкзусловно, компетентен, мыслит образно и нестандартно, он эиоционален, он "ругач" и остроумен... Наконец, он не боится "подставляться" и даже наоборот - любит провокации))) В общем - весёлый чел)))
      Почти всегда.. Но, не в этом данном материале, увы.
      Здсь он выступил занудно и скушно... НИЖЕ СВОЕГО УРОВНЯ.
      Что он, по сути, тут сказал, чего мы и сами без него не знаем уже "тыщу лет"?
      Испанский чемп "базово" сильнее нашего и намного?
      Их ...надцатые команды по уровню соответсвуют нашим ТОПам?
      Подходы к организации футбола и критерии оценок результатов разные?
      Деньги в испанский и российский футбол приходят разные и по-разному?
      И... В ЧЁМ НОВОСТИ?
      Да у нас...страны "БАЗОВО" разные)))
      Люди у них получше живут ( почитайте, хотя бы, про Каталонию) и климат "пофутбольнее"....)))
      Полагаю, их дети имеют больше возможностей ВЫРАСТИ в футбольных профи... и получают эти возможности гораздо "меньшей кровью"....
      История та же, что и с хоккеем, только наоборот: где у нас там находятся в мировой табели о рангах ШПАНСКИЕ ХОККЕИСТЫ?))))
      Да... там же, где в Испании находятся хоккейные катки и коробки во дворах жилых кварталов!)))




      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      xavo83 1 час назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 15 матчей и 12 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " xavo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - bet-tennis.com

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1463

      general.lizyukov 1 час назад

      Вообще-то за групповой этап тоже платят. Мало, но всё-таки.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4053

      ivan-football-fan > general.lizyukov 1 час назад

      Верно... И это прискорбно,... мы, похоже, ококнчательно привыкли к тому, что клубы у нас САМИ НЕ ЗАРАБАЬЫВАЮТ И НЕ ОКУПАЮТСЯ... Поэтому "на мелочь" внимания не обращаем...
      Все, всё и вся в РФ спонсируются "сверху". По критериями, в которых эффективность не на первом месте, увы...
      В футболе, понятно, от ТОПов на содержании у госмонополий требуют результатов.. Но... скажите мне, почему нет ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ КЛУБОВ на содержании "у вертикали"?))))
      Ответ: потому, что цель у нашего "вертикального" чемпионата - создание иллюзии развитого футбола в стране.... И здесь, понятно, поддерживать иллюзию в центре выгоднее: все всегда смотрят на столицы))) А какой будет полюс рейтингу центральной власти, если у нас "вырастет" суперклуб-чемпион в Самаре, в Калининграде или, Боже упаси, во Владивостоке ?)))++

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Я - легенда 2 часа назад

      Господи, я подумал, что "рефтинг" - это какое-то новое слово. Думал, отстал от жизни. А, нет. Хрень собачья. Опечатка в слове "рейтинг" )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +640

      ZENIT84, 2 часа назад

      вот тут я васька полностью поддерживаю

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3427

      Viper for CSKA 2 часа назад

      Здесь товарищ Уткин благородно умалчивает, что как бы "ниже ожиданий" (не знаю правда чьих, видимо, лично Василия) не играл по качеству ЦСКА, он отстаёт от лидеров на одно очко, опережая нееврокубковую зону на десять, а Эспаньол при всей своей базовой силе плетётся на 19 месте, набрав всего пять очков. И плевать там всем на вашу ЛЕ в Испании, как бы часто они ее не выигрывали, когда команда в собственном чемпионате проваливается. Для нормального руководства собственный чемпионат - превыше всего, если вы конечно не Бавария или Ювентус, у которых априори там всё в порядке.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1463

      general.lizyukov > Viper for CSKA 1 час назад

      Цыплят по осени считают (С)
      Весной увидим, кто на каком месте. Прошлый сезон тоже шли хорошо, в итоге еле в евроосень попали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1590

      Борат 2 часа назад

      когда уже васю назначат президеном уефа или фифа?
      ну или хотя бы рфс?
      он такой умный!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +465

      Я - легенда > Борат 2 часа назад

      Смешно шутишь! Молодец!

      /Я на полном серьёзе/ ))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +465

      Я - легенда > Борат 2 часа назад

      Уткина никогда никуда не назначат. Он всегда будет одиноким покинутым героем, сражающимся Доном Кихотом, борцом за справедливость )) Эдаким Чацким: "Карету мне, карету!". Только если ему подгонят карету, он всё равно на ней никуда не уедет. Потому как очень любит быть в центре внимания )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11855

      bset 2 часа назад

      Ну Эспаньол видимо сможет себе позволить неплохо игроками закупиться. Если уйдет Ганчаренко, состав тот же останется - вряд ли кого-то будут покупать массово. У нас была такая история с Хуанде Рамосом. Пришел тренер, говорит "Мне нужны игроки", а Гинер ему "Денег нет". Вот и расстались через месяц. Так и здесь будет с любым другим тренером. Либо тренер уровня Слуцкого придет, который не попросит многого и, если повезет, какой-то результат будет давать, либо пойдут траты, которые все равно ничего особо не дадут. Так что не надо рубить с плеча, по итогам сезона посмотрим. Не уверен, что сейчас найдется много желающих тренировать команду, где игроков покупают в самый последний момент (по ходу сезона, без предсезонной подготовки).

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73931
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru