Жоау Мариу: «Сменил «Интер» на «Локомотив», чтобы вернуться в сборную Португалии»

Видимо его уровень лиги ниже 5ой, типо Португалии и РПЛ, в Вест Хэм и Интере он играл отвратительно хотя и шансов ему давали кучу
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу объяснил, чем руководствовался при переходе в московский клуб.
«Я очень рад вернуться в сборную Португалии. Это была моя цель, именно поэтому я сменил клуб. Нас ждут важные матчи, у нас есть шанс выиграть оба. Я действительно верю в эту команду и работаю над тем, чтобы попасть в заявку на Евро-2020», – заявил Мариу.
- 11 октября сборная Португалии проведет матч с командой Люксембурга, 14-го октября португальцам предстоит встреча с Украиной.
- Мариу перешел в «Локомотив» из «Интера» в летнее трансферное окно на правах аренды.
- Соглашение с 26-летним хавбеком рассчитано до конца нынешнего сезона.