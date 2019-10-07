Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    2 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    3 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года

    Жоау Мариу: «Сменил «Интер» на «Локомотив», чтобы вернуться в сборную Португалии»

    Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу объяснил, чем руководствовался при переходе в московский клуб.

    «Я очень рад вернуться в сборную Португалии. Это была моя цель, именно поэтому я сменил клуб. Нас ждут важные матчи, у нас есть шанс выиграть оба. Я действительно верю в эту команду и работаю над тем, чтобы попасть в заявку на Евро-2020», – заявил Мариу.

    • 11 октября сборная Португалии проведет матч с командой Люксембурга, 14-го октября португальцам предстоит встреча с Украиной.
    • Мариу перешел в «Локомотив» из «Интера» в летнее трансферное окно на правах аренды.
    • Соглашение с 26-летним хавбеком рассчитано до конца нынешнего сезона.

    Источник: Sempreinter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:48
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2324

      InterMilLano1908 32 минуты назад

      Видимо его уровень лиги ниже 5ой, типо Португалии и РПЛ, в Вест Хэм и Интере он играл отвратительно хотя и шансов ему давали кучу

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73931
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru