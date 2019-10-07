Жоау Мариу: «Сменил «Интер» на «Локомотив», чтобы вернуться в сборную Португалии»

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу объяснил, чем руководствовался при переходе в московский клуб.

«Я очень рад вернуться в сборную Португалии. Это была моя цель, именно поэтому я сменил клуб. Нас ждут важные матчи, у нас есть шанс выиграть оба. Я действительно верю в эту команду и работаю над тем, чтобы попасть в заявку на Евро-2020», – заявил Мариу.