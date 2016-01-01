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    WAZ: если Тедеско станет тренером «Спартака», «Шальке» сэкономит три миллиона

    «Шальке» может сэкономить до трех миллионов евро, если тренер Доменико Тедеско возглавит «Спартак».

    Если Тедеско до конца октября станет тренером новой команды, то «Шальке» избавится от необходимости выплачивать специалисту компенсацию в размере трех миллионов евро.

    В марте «Шальке» уволил 34-летнего тренера после разгромного поражения от «Манчестер Сити» (0:7).

    • Тедеско возглавлял «Шальке» с 2017 по 2019 год.
    • «Спартак» набрал 14 очков в 12 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: WAZ

    Westdeutsche Allgemeine Zeitung - самая крупная региональная газета Германии. Основана журналистом Эрихом Бростом 3 апреля 1948 года. Штаб-квартира в Эссене. Издается медиахолдингом «Функе-медиенгруппе». Тираж 397 145 экземпляров.

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +6251

      батог 2 минуты назад

      Бомбардир , вы с таблицей разберитесь, Спартак у вас на каком месте ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3593

      paracetamol 45 минут назад

      Если Тедеско станет тренером «Спартака», «Шальке» сэкономит три миллиона, а спам их потеряет.

      1
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      Рейтинг: +4385

      subbotaspartak 1 час назад

      Все экономят на Спартаке...
      Не экономятся наши нервы.

      2
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      ...
      Рейтинг: +3593

      paracetamol > subbotaspartak 44 минуты назад

      Федуну не жалко, поднимет цену пензина за литр на гривеник и еще в плюсе окажется.

      2
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    • ...
      Рейтинг: -16820

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Работай чувак не сцы , здесь после 0:7 от клуба АПЛ не уволят .

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2017

      Masteralex 2 часа назад

      значит с большой долей вероятности эти лишние 3 ляма отслюнявит Спартак, иначе зачем Тедеско всё это, можно было дальше сидеть не работать и получить 3 ляма

      2
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      Рейтинг: +20401

      oyabun 2 часа назад

      Так Шальке еще и приплатить должны Спартаку, что забираем у них такую обузу.

      4
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      Рейтинг: +9854

      vladimir-7 > oyabun 1 час назад

      Шальке уволил Тедеско, а спартак, при помощи Цорна, предлагает безработному Тедеско тренировать
      спартак, Шальке продолжает пока выплачивать неустойку
      Тедеско, а Цорн, возможно, освобождает Шальке от выплаты
      неустойки при трудоустройстве Тедеско.

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