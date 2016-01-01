WAZ: если Тедеско станет тренером «Спартака», «Шальке» сэкономит три миллиона

«Шальке» может сэкономить до трех миллионов евро, если тренер Доменико Тедеско возглавит «Спартак».

Если Тедеско до конца октября станет тренером новой команды, то «Шальке» избавится от необходимости выплачивать специалисту компенсацию в размере трех миллионов евро.

В марте «Шальке» уволил 34-летнего тренера после разгромного поражения от «Манчестер Сити» (0:7).