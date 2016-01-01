WAZ: если Тедеско станет тренером «Спартака», «Шальке» сэкономит три миллиона

Бомбардир , вы с таблицей разберитесь, Спартак у вас на каком месте ?
«Шальке» может сэкономить до трех миллионов евро, если тренер Доменико Тедеско возглавит «Спартак».
Если Тедеско до конца октября станет тренером новой команды, то «Шальке» избавится от необходимости выплачивать специалисту компенсацию в размере трех миллионов евро.
В марте «Шальке» уволил 34-летнего тренера после разгромного поражения от «Манчестер Сити» (0:7).
- Тедеско возглавлял «Шальке» с 2017 по 2019 год.
- «Спартак» набрал 14 очков в 12 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.
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