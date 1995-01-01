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    Тухель – о вылете из ЛЧ от «МЮ»: «Мы будто проехали на зеленый, а попали в аварию»

    Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель вспомнил вылет из Лиги чемпионов от «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне.

    «Я провел три дня в темной комнате. Очень темной. Такого со мной никогда не было. Я знал, как мы усердно работали и строили команду, чтобы добраться до этой точки.

    Мы поехали в Манчестер и стали первой французской командой, которая победила «Манчестер Юнайтед» на выезде, выдали хороший матч, а потом такой провал во втором матче. Это было словно автомобильная авария: мы будто проехали на зеленый, а попали в аварию.

    И что мы сделали не так? Конечно, в чем-то это правда, но я не думаю, что это было что-то значительное. Мы не могли понять, насколько это огромная авария.

    Между двумя матчами с «МЮ» было ощущение от жителей города, от моих соседей, от одноклассников моей дочки: «Мы все видим, все теперь по-другому». Все верили, что мы пройдем дальше, но этого не произошло.

    Мы пытались всех переубедить, но у нас не получалось. Навалились травмы, ухудшилось настроение в раздевалке, усилилось давление извне, началась критика. У игроков не было иммунитета к этому, поэтому было нереально закончить сезон с тем же настроем.

    Я старался ничего не читать про нас, так как кто может знать о нас что-то больше нас? Но я все равно ощущал это чувство. Совершенно необъятное.

    Возможно, перед вторым матчем я говорил это помощнику, когда мы подъезжали к стадиону, мы тренировались слишком усердно. Мы слишком сильно старались стать еще лучше», – вспоминает Тухель.

    • В первом матче «ПСЖ» переиграл «МЮ» благодаря голам Кимпембе и Мбаппе.
    • В ответной встрече английский клуб выиграл со счетом 3:1.

    Источник: BeIN Sports

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