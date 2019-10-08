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    Баринов: «С детства не люблю Роналду»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился ожиданиями от матчей против «Ювентуса» в групповом этапе Лиги чемпионов, а также рассказал о своем отношении к нападающему туринцев Криштиану Роналду.

    «Роналду или Месси? Месси. С детства не люблю Криштиану. Падения его эти... Не люблю, если честно. Ему скоро 35, да, в этом плане он молодец и большой профессионал.

    С нетерпением жду игр с «Ювентусом». Верю, что их можно обыграть. Нет непобедимых команд. Даже «Брюгге» возьмите, они выигрывают у «Реала» 2:0, но им забивают с метрового офсайда. А представьте, какими бы они были счастливыми, если бы выиграли даже 2:1! ЦСКА в том году в Лиге чемпионов два раза обыграл «Реал». Так что все возможно», – сказал Баринов.

    • 22 октября «Ювентус» примет «Локомотив» в Турине.
    • Матч между этими командами в Москве запланирован на 6 ноября.

    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1497

      Axe111 35 минут назад

      Вот он тебе в свои 35 и покажет КАК В ФУТБОЛ НАДО ИГРАТЬ !!!!!! любитель

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      Рейтинг: +13

      neft44 > Axe111 4 минуты назад

      ты видимо глупец если говоришь что Баринов любитель, и по всей видимости ты фанатик кристинки, что печальней того что ты глупец))))

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