Баринов: «С детства не люблю Роналду»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился ожиданиями от матчей против «Ювентуса» в групповом этапе Лиги чемпионов, а также рассказал о своем отношении к нападающему туринцев Криштиану Роналду.

«Роналду или Месси? Месси. С детства не люблю Криштиану. Падения его эти... Не люблю, если честно. Ему скоро 35, да, в этом плане он молодец и большой профессионал.

С нетерпением жду игр с «Ювентусом». Верю, что их можно обыграть. Нет непобедимых команд. Даже «Брюгге» возьмите, они выигрывают у «Реала» 2:0, но им забивают с метрового офсайда. А представьте, какими бы они были счастливыми, если бы выиграли даже 2:1! ЦСКА в том году в Лиге чемпионов два раза обыграл «Реал». Так что все возможно», – сказал Баринов.