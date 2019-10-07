Это’О: «Я влюблен в Гвардиолу-тренера, но не в Гвардиолу-человека»

Бывший форвард «Барселоны» Самуэль Это’О рассказал о своем отношении к экс-тренеру каталонской команды Хосепу Гвардиоле.

«Нужно учиться лучшему у каждого тренера, но в футболе есть мнения, и приходит время, когда нужно высказывать свое. Я влюблен в Гвардиолу-тренера, но не в Гвардиолу-человека.

Если отталкиваться от того, какой тренер лучше всего доносил информацию, я учился играть в футбол с Гвардиолой. Он лучше остальных. Его способ доносить информацию делает его совершенно другим. Он лучший, хоть и, конечно, проигрывает матчи», – сказал камерунец.