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    Это’О: «Я влюблен в Гвардиолу-тренера, но не в Гвардиолу-человека»

    Бывший форвард «Барселоны» Самуэль Это’О рассказал о своем отношении к экс-тренеру каталонской команды Хосепу Гвардиоле.

    «Нужно учиться лучшему у каждого тренера, но в футболе есть мнения, и приходит время, когда нужно высказывать свое. Я влюблен в Гвардиолу-тренера, но не в Гвардиолу-человека.

    Если отталкиваться от того, какой тренер лучше всего доносил информацию, я учился играть в футбол с Гвардиолой. Он лучше остальных. Его способ доносить информацию делает его совершенно другим. Он лучший, хоть и, конечно, проигрывает матчи», – сказал камерунец.

    • Это'О выступал за «Барсу» под руководством Гвардиолы в сезоне-2008/09.
    • В той кампании каталонцы выиграли требл.

    Источник: Marca

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    07.10.2019 22:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2957

      Gek Dement 50 минут назад

      Какое счастье что тренер существо бесполое, а то ведь могли ведь и перепутать твою любовь с каминг аутом. =)))))))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1856

      erma 1 час назад

      Это’О нормально’О - вы же оба мужчины.

      0
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