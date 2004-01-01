Черчесов: «Бог послал нам это время, чтобы вызвать Соболева»

В ворота бы нам послали бы ещё воротчика надёжного.. И защиту крепкую.. И полузащитников умных.. И напов забивных..))
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал мнение о вызове в национальную команду нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева.
— Общественность много говорила о Соболеве, и вот он наконец-то получил вызов.
— Мы за ним следили все это время. Все должно идти естественным путем. Вот Бог послал нам это время, чтобы его вызвать. Искусственное пользы не приносит, ни в жизни, ни в футболе точно. Соболев сейчас здесь. Заслуженно. Вчера вечером поговорили и с ним, и с Чистяковым. Главное, чтобы любой чувствовал себя в сборной полноценным членом коллектива, а не что он сюда вызван по просьбам трудящихся.
- Соболев – лидер гонки бомбардиров в РПЛ. Он забил десять голов в 12 матчах.
- Россия 10 октября сыграет матч отбора к Евро-2020 против Шотландии в Москве, а 13 октября проведет в Никосии встречу с Кипром.