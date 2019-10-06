Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    2 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    3 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске

    «Упс, мы снова сделали это». «Ювентус» опубликовал видео после победы над «Интером»

    «Ювентус» в соцсетях отреагировал на победу над «Интером» (2:1) в матче 7-го тура Серии А.

    После игры в твиттере «бьянконери» появилось видео с подборкой голов в ворота «нерадзурри». «Упс, мы снова сделали это», – говорится в подписи к видео.

    • Всего команды провели между собой 180 матчей. «Ювентус» одержал 84 победы, «Интер» – 48, остальные встречи закончились вничью.
    • В воскресенье «Ювентус» в гостях победил «Интер» со счетом 2:1 и возглавил таблицу чемпионата.

    Источник: твиттер «Ювентуса»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:37
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73919
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru