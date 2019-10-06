«Упс, мы снова сделали это». «Ювентус» опубликовал видео после победы над «Интером»

«Ювентус» в соцсетях отреагировал на победу над «Интером» (2:1) в матче 7-го тура Серии А.

После игры в твиттере «бьянконери» появилось видео с подборкой голов в ворота «нерадзурри». «Упс, мы снова сделали это», – говорится в подписи к видео.

Всего команды провели между собой 180 матчей. «Ювентус» одержал 84 победы, «Интер» – 48, остальные встречи закончились вничью.

В воскресенье «Ювентус» в гостях победил «Интер» со счетом 2:1 и возглавил таблицу чемпионата.