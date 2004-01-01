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    Мирзов: «Спартак» не должен находиться на таком месте в РПЛ»

    Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:2) в матче 12-го тура РПЛ.

    «Концентрацию потеряли, быстрые голы пропустили. Потом уже не опустили рук, начали играть и отыгрываться, бились, вы сами видели. Что могли – сделали, но не забили больше.

    Место, которое «Спартак» занимает сейчас? Честно, нет объяснений. «Спартак» не должен находиться на таком месте, что бы ни было. Надо выигрывать и подниматься», – цитирует Мирзова Rusfootball.

    • «Спартак» потерпел пятое поражение в чемпионате подряд, проиграв «Краснодару».
    • После 12 туров «Спартак» остается на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 14 очков.

    Источник: Rusfootball

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +622

      andrebest4 5 минут назад

      О какой концентрации в начале игры он говорит??ты что уже устал когда на поле выходил?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +953

      Etiainen 23 минуты назад

      Ехай в Онжы, там ты будешь на своем месте

      0
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