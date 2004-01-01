Мирзов: «Спартак» не должен находиться на таком месте в РПЛ»

О какой концентрации в начале игры он говорит??ты что уже устал когда на поле выходил?
Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:2) в матче 12-го тура РПЛ.
«Концентрацию потеряли, быстрые голы пропустили. Потом уже не опустили рук, начали играть и отыгрываться, бились, вы сами видели. Что могли – сделали, но не забили больше.
Место, которое «Спартак» занимает сейчас? Честно, нет объяснений. «Спартак» не должен находиться на таком месте, что бы ни было. Надо выигрывать и подниматься», – цитирует Мирзова Rusfootball.
- «Спартак» потерпел пятое поражение в чемпионате подряд, проиграв «Краснодару».
- После 12 туров «Спартак» остается на 12-м месте в турнирной таблице, набрав 14 очков.