Мирзов: «Спартак» не должен находиться на таком месте в РПЛ»

Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:2) в матче 12-го тура РПЛ.

«Концентрацию потеряли, быстрые голы пропустили. Потом уже не опустили рук, начали играть и отыгрываться, бились, вы сами видели. Что могли – сделали, но не забили больше.

Место, которое «Спартак» занимает сейчас? Честно, нет объяснений. «Спартак» не должен находиться на таком месте, что бы ни было. Надо выигрывать и подниматься», – цитирует Мирзова Rusfootball.