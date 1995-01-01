Лига 1. «Лион» проиграл «Сент-Этьену», шедшему на последнем месте

В матче 9-го тура Лиги 1 «Сент-Этьен» принимал на своем поле «Лион». Единственный гол на последней минуте основного времени встречи забил нападающий хозяев Роберт Берич.

Чемпионат Франции. Лига 1. 9-й тур

Сент-Этьен – Лион – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Берич, 90.

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