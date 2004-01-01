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    Мирзов: «Что бы ни было, «Спартак» не должен находиться на 12-м месте»

    Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов подвел итоги встречи 12-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:2).

    «Когда потеряли концентрацию, пропустили быстрые голы. Это встряхнуло нас. Но мы не опустили рук, начали играть, отыгрываться. Мы бились и сделали то, что могли. Но это не помогло нам.

    Не могу ответить на вопрос, почему у «Спартака» всегда разные вторые таймы. В первом тайме у нас были хорошие моменты и мы могли забить, в принципе смотрелись неплохо. В итоге забили, и во втором тайме действительно могли отыграться.

    Что касается места в турнирной таблице, то, честно говоря, этому нет объяснения. «Спартак» не должен находиться на таком месте, что бы ни было. Команда для меня на первом месте, она должна выигрывать, надо подниматься. Всe остальное — второстепенные вещи», – подытожил Мирзов.

    • Мирзов перешел в «Спартак» из «Ростова» летом этого года. Сумма трансфера составила 4 млн евро.
    • На счету 26-летнего россиянина три результативные передачи в 11 матчах текущего сезона.
    • После 12 туров «Спартак» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 14 очков.

    Источник: «Чемпионат»

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