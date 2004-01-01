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    Соболев – об интересе лондонского «Арсенала»: «По-моему, это правда»

    Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев прокомментировал интерес к нему со стороны лондонского «Арсенала».

    «Мне сказали после игры (с «Сочи», – прим «Бомбардира»), что скауты «Арсенала» действительно приезжали на меня посмотреть. По-моему, это правда. Нет, я не уверен на 100 процентов. Но мне такое сообщили Что скауты сидели на трибуне. Но у меня нет полной уверенности. Может быть, это опять шутка?», – подытожил Соболев.

    • Соболев – лучший бомбардир РПЛ-2019/20. Как и у нападающего «Ростова» Эльдора Шомуродова, у него 10 голов.
    • В последнем матче чемпионата России с «Сочи» Соболев отметился дублем.
    • Ранее The Sun сообщал об интересе к Соболеву со стороны «Манчестер Юнайтед»

    «СЭ»: «В матче с «Сочи» Соболева просматривал скаут лондонского «Арсенала»

    Источник: «СЭ»

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    Сегодня, 20:21
    Комментарии8
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      Рейтинг: +1535

      Фан666 48 минут назад

      Ага, сидели и жигулевское глушили, два чувака таких в шапках петушком. Сам их видел

      0
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      Рейтинг: +573

      Сенситив 1 час назад

      знать АПЛ покоя парню не даёт,
      в осадке лишь - никто ведь не зовёт...))

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      Рейтинг: +3018

      polt 1 час назад

      Испортил картинку пенальти, пробил отвратительно.

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      Рейтинг: +4167

      3a zenit 1 час назад

      я балерина ёперного театра Венеры имени медузы Холодной))верю!

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      Рейтинг: +1543

      Derzkiy1 1 час назад

      Бредятина , посмотрите нападение Арсенала ,какой нафиг Соболев

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      Рейтинг: +439

      латунный 1 час назад

      в зенит на лавку пойдёт

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      Рейтинг: +1543

      Derzkiy1 > латунный 1 час назад

      100% ахах

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      Рейтинг: +930

      Romantic2010 1 час назад

      Парень, грызи землю, но езжай зарубеж......Ты реально вторым Кейном там можешь стать, если о контрактах думать не будешь!!!

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