Соболев – об интересе лондонского «Арсенала»: «По-моему, это правда»

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев прокомментировал интерес к нему со стороны лондонского «Арсенала».

«Мне сказали после игры (с «Сочи», – прим «Бомбардира»), что скауты «Арсенала» действительно приезжали на меня посмотреть. По-моему, это правда. Нет, я не уверен на 100 процентов. Но мне такое сообщили Что скауты сидели на трибуне. Но у меня нет полной уверенности. Может быть, это опять шутка?», – подытожил Соболев.

Соболев – лучший бомбардир РПЛ-2019/20. Как и у нападающего «Ростова» Эльдора Шомуродова, у него 10 голов.

В последнем матче чемпионата России с «Сочи» Соболев отметился дублем.

Ранее The Sun сообщал об интересе к Соболеву со стороны «Манчестер Юнайтед»

«СЭ»: «В матче с «Сочи» Соболева просматривал скаут лондонского «Арсенала»