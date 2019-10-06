«Ростов» напомнил ЦСКА об антирекордной серии Акинфеева в Лиге чемпионов

А теперь давайте сравним сколько игр в ЛЧ провел только один Игорь и Ростов, а потом поржем
Пресс-служба «Ростова» потроллила ЦСКА после победы в матче 12-го тура РПЛ (3:1).
Сотрудники медиа-отдела ростовского клуба выложили в официальном твиттере запись, в которой «пожелали удачи» вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву в еврокубках.
«Отвечать на шутку «армейцев» про Павла Мамаева из видеоанонса к сегодняшней игре не будем. Просто пожелаем Игорю удачи в еврокубках!», – написал «Ростов», прикрепив фотографию Акинфеева, на спине которого вместо привычного 35-го красуется 43-й номер.
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— Football Club Rostov (@rostovfc) October 6, 2019
- 43-й номер – отсылка к антирекордной серии бывшего вратаря сборной России в Лиге чемпионов.
- Акинфеев неизменно пропускал в основном турнире главного еврокубка на протяжении 43-х матчей кряду.
- Серия была прервана в ноябре 2017 года матчем с «Бенфикой» (2:0).