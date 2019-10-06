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    «Ростов» напомнил ЦСКА об антирекордной серии Акинфеева в Лиге чемпионов

    Пресс-служба «Ростова» потроллила ЦСКА после победы в матче 12-го тура РПЛ (3:1).

    Сотрудники медиа-отдела ростовского клуба выложили в официальном твиттере запись, в которой «пожелали удачи» вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву в еврокубках.

    «Отвечать на шутку «армейцев» про Павла Мамаева из видеоанонса к сегодняшней игре не будем. Просто пожелаем Игорю удачи в еврокубках!», – написал «Ростов», прикрепив фотографию Акинфеева, на спине которого вместо привычного 35-го красуется 43-й номер.

    • 43-й номер – отсылка к антирекордной серии бывшего вратаря сборной России в Лиге чемпионов.
    • Акинфеев неизменно пропускал в основном турнире главного еврокубка на протяжении 43-х матчей кряду.
    • Серия была прервана в ноябре 2017 года матчем с «Бенфикой» (2:0).

    Источник: твиттер «Ростова»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7066

      Skull_Boy 10 минут назад

      А теперь давайте сравним сколько игр в ЛЧ провел только один Игорь и Ростов, а потом поржем

      1
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    • ...
      Рейтинг: +15881

      DVOK68 11 минут назад

      Тонко и по делу)

      2
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    • ...
      Рейтинг: +228

      mab1011 22 минуты назад

      Очень остроумно...Кто там не играл, у того можно нули на спине рисовать (два нуля).

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5884

      mihail200606 24 минуты назад

      Да трёшку положили коням вот и весь ответ..

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