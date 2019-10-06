«Ростов» напомнил ЦСКА об антирекордной серии Акинфеева в Лиге чемпионов

Пресс-служба «Ростова» потроллила ЦСКА после победы в матче 12-го тура РПЛ (3:1).

Сотрудники медиа-отдела ростовского клуба выложили в официальном твиттере запись, в которой «пожелали удачи» вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву в еврокубках.

«Отвечать на шутку «армейцев» про Павла Мамаева из видеоанонса к сегодняшней игре не будем. Просто пожелаем Игорю удачи в еврокубках!», – написал «Ростов», прикрепив фотографию Акинфеева, на спине которого вместо привычного 35-го красуется 43-й номер.

twit text — Football Club Rostov (@rostovfc) October 6, 2019