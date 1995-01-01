«Краснодар» – «Спартак»: Берг забил на четвертой минуте

В центральном матче 12-го тура РПЛ «Краснодар» принимает на своем поле «Спартак» (1:0, идет первый тайм).

На четвертой минуте встречи счет открыл нападающий хозяев Маркус Берг. Для 33-летнего форварда этот гол стал третьим в футболке «Краснодара»: ранее Берг оформил дубль в матче 10-го тура РПЛ с ЦСКА (2:3).

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