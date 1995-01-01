Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    2 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    3 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?

    «Краснодар» – «Спартак»: Берг забил на четвертой минуте

    В центральном матче 12-го тура РПЛ «Краснодар» принимает на своем поле «Спартак» (1:0, идет первый тайм).

    На четвертой минуте встречи счет открыл нападающий хозяев Маркус Берг. Для 33-летнего форварда этот гол стал третьим в футболке «Краснодара»: ранее Берг оформил дубль в матче 10-го тура РПЛ с ЦСКА (2:3).

    Вы можете следить за матчем «Краснодар» – «Спартак» с помощью текстовой онлайн-трансляции.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:19
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +300

      mirspirs 10 минут назад

      Вот Джикия в очередной раз свой класс как капитана и лидера обороны подтвердил. Одуван-то, понятное дело, что сам виноват, но Джикия с ребровым как расставляю защиту, это же кошмар. Потом с братанами горцами опять будет подходить к виражу, но что толку

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17744

      VVM1964 18 минут назад

      Привет Джикии и Кралю (((((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +231

      Давид59 19 минут назад

      Значит тут рукой можно подыгрывать. А когда Зенит сравнивал счёт с Локо значит нельзя?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +926

      Стаz 34 минуты назад

      На третьей на 3,14здите

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73912
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru