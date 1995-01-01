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    Ребров, Джано, Умяров и Ларссон – в стартовом составе «Спартака» на матч с «Краснодаром»

    Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Спартака» на матч 12-го тура РПЛ.

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Камболов, Стоцкий, Олссон, Ари, Сулейманов, Берг.

    Запасные: Адамов, Крицюк, Скопинцев, Фьолусон, Фернандеш, Уткин, Кайо, Намли.

    «Спартак»: Ребров, Ещенко, Кутепов, Джикия, Рассказов, Джано, Мирзов, Мельгарехо, Умяров, Крал, Ларссон.

    Запасные: Максименко, Поплевченков, Маслов, Гапонов, Гулиев, С. Бакаев, Глушенков, Тиль, Понсе.

    • Матч «Краснодар» – «Спартак» начнется сегодня в 19:00 мск. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.
    • Руководить московской командой в этой встрече будет тренер Сергей Кузнецов.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Комментарии15
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      Рейтинг: +96

      Dizgen 14 секунд назад

      он чего обкурился,?

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      Рейтинг: +729

      апоголлл 55 секунд назад

      пиз...ц рулю,похоже будет групповое изнасилование)))а там посмотрим.

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      Рейтинг: +1512

      Фан666 1 минуту назад

      Встреча унылых европозорников

      0
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      Рейтинг: +3801

      Владислав Vlad 4 минуты назад

      А чё, Кононова не уволили?

      0
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      Рейтинг: +437

      СЕВАСТОПОЛЬ 11 минут назад

      что за тренер ,ещенко , кутепов, джано ,мирзов ,ларсон да с таким составом нам минимум штук 5 забьют это жопа.Посадить лидера команды бакаева на скамью.Куда федун смотрит

      0
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      Рейтинг: +1476

      Фанат Рубина > СЕВАСТОПОЛЬ 9 минут назад

      на лавке его брат, зелимхана нету видимо даже в заявке может травма какая нибудь?*

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      Рейтинг: +6771

      silver29 14 минут назад

      Короче состав гарантированно для проигрыша (((, Ребров очень спорно, Ананидзе, Мельгарехо, Мирзов-полный отстой, Умярову рано в основе быть.

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      Рейтинг: +2525

      uBaH_ > silver29 7 минут назад

      Насчет Умярова не согласен. Во первых нету альтернативы на этот матч, а во вторых он уж точно не хуже мертвого Зобнина

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      Рейтинг: +18

      Вальдемар IV 15 минут назад

      а состав хозяев называть в заголовке не надо, или клуб с 9 места здесь важен?

      0
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      Рейтинг: +988

      Genz 18 минут назад

      Команды даунов

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      Рейтинг: +11402

      ВетеR 19 минут назад

      Краснодар, не подведи !!

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      Рейтинг: +410

      monser08 21 минуту назад

      Верю в Спартак!!!!!!!! ОЛЭ ОЛЭ ОЛЭ ОЛЭ

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