Ребров, Джано, Умяров и Ларссон – в стартовом составе «Спартака» на матч с «Краснодаром»

он чего обкурился,?
Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Спартака» на матч 12-го тура РПЛ.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Камболов, Стоцкий, Олссон, Ари, Сулейманов, Берг.
Запасные: Адамов, Крицюк, Скопинцев, Фьолусон, Фернандеш, Уткин, Кайо, Намли.
«Спартак»: Ребров, Ещенко, Кутепов, Джикия, Рассказов, Джано, Мирзов, Мельгарехо, Умяров, Крал, Ларссон.
Запасные: Максименко, Поплевченков, Маслов, Гапонов, Гулиев, С. Бакаев, Глушенков, Тиль, Понсе.
- Матч «Краснодар» – «Спартак» начнется сегодня в 19:00 мск. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.
- Руководить московской командой в этой встрече будет тренер Сергей Кузнецов.