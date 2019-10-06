«Зенит»: Смольников пропустит до трех недель

Защитник «Зенита» Игорь Смольников прошел медицинское обследование после травмы, полученной в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» (3:1).

Как сообщает официальный сайт петербуржцев, у 31-летнего россиянина перелом хрящевой части восьмого ребра.

Восстановление футболиста займет до трех недель. В ближайшее время он начнет тренироваться по индивидуальной программе.