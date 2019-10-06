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    «Зенит»: Смольников пропустит до трех недель

    Защитник «Зенита» Игорь Смольников прошел медицинское обследование после травмы, полученной в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бенфики» (3:1).

    Как сообщает официальный сайт петербуржцев, у 31-летнего россиянина перелом хрящевой части восьмого ребра.

    Восстановление футболиста займет до трех недель. В ближайшее время он начнет тренироваться по индивидуальной программе.

    • Смольников в текущем сезоне сыграл 11 матчей в составе «Зенита» и сделал два ассиста.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3482

      порт 27 минут назад

      Есть кому заменить. Здоровья Смольникову.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +449

      Я - легенда 29 минут назад

      Господи, у рёбер есть ещё и хрящевые части! 8-)

      0
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