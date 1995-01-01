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    Жоржинью стал новым вице-капитаном «Челси»

    Полузащитник «Челси» Жоржиньо стал новым вице-капитаном команды. Об этом рассказал главный тренер лондонского клуба Фрэнк Лэмпард.

    «На текущий момент Жоржиньо – вице-капитан «Челси». Аспиликуэта остается капитаном команды. Профессионализм, который Сезар демонстрирует по ходу своей карьеры, говорит сам за себя», – приводит слова Лэмпарда Football Italia.

    • Жоржиньо перешел в «Челси» из «Наполи» летом 2018 года. Сумма трансфера составила 57 млн евро.
    • В этом сезоне 27-летний итальянец принял участие в десяти матчах на клубном уровне, забил два гола и сделал одну результативную передачу.
    • «Челси» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 11 очков после семи туров.

    Источник: Football Italia

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