Жоржинью стал новым вице-капитаном «Челси»

Полузащитник «Челси» Жоржиньо стал новым вице-капитаном команды. Об этом рассказал главный тренер лондонского клуба Фрэнк Лэмпард.

«На текущий момент Жоржиньо – вице-капитан «Челси». Аспиликуэта остается капитаном команды. Профессионализм, который Сезар демонстрирует по ходу своей карьеры, говорит сам за себя», – приводит слова Лэмпарда Football Italia.