Соболев забил уже 10 голов в сезоне. Это 59% от всех забитых мячей «Крыльев Советов»

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев отметился дублем в матче 12-го тура РПЛ с «Сочи» (2:0).

Для 22-летнего форварда эти голы стали девятым и десятым в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги. Всего же «Крылья Советов» в этом сезоне забили 17 голов в чемпионате.

Таким образом, на счету Соболева около 59% от всех забитых мячей самарского клуба. Это наивысший показатель среди всех игроков Премьер-лиги. Следом идет нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов (9 из 20, 45%), замыкает тройку защитник «Спартака» Самуэль Жиго (4 из 12, 33%).