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    Соболев забил уже 10 голов в сезоне. Это 59% от всех забитых мячей «Крыльев Советов»

    Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев отметился дублем в матче 12-го тура РПЛ с «Сочи» (2:0).

    Для 22-летнего форварда эти голы стали девятым и десятым в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги. Всего же «Крылья Советов» в этом сезоне забили 17 голов в чемпионате.

    Таким образом, на счету Соболева около 59% от всех забитых мячей самарского клуба. Это наивысший показатель среди всех игроков Премьер-лиги. Следом идет нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов (9 из 20, 45%), замыкает тройку защитник «Спартака» Самуэль Жиго (4 из 12, 33%).

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 08:07
    Комментарии4
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      Рейтинг: +34376

      MaxRnD 1 час назад

      Ну чо, красавчик. Если бы все пенали забил, то было бы ещё +2

      0
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      Рейтинг: +31

      Brabus71 1 час назад

      После выступления наших команд на международном уровне понимаешь что уровень чемпионата очень низок и забить десять голов это мало, ну хотя может для вчерашнего дублера и норм...

      0
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      Рейтинг: +125

      Борис23 1 час назад

      Парень в ударе!

      1
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      Рейтинг: +3548

      paracetamol 1 час назад

      Воспитанник футбольного клуба «Динамо» Барнаул[1]. В 2015 году выступал за второй состав команды в третьем дивизионе[2].

      Перед началом сезона 2016/17 перешёл в футбольный клуб «Томь» и начал выступать за молодёжную команду. В осенней части молодёжного первенства забил 9 голов в 15 матчах. 21 ноября 2016 года впервые попал в заявку на матч премьер-лиги против «Терека», но на поле не вышел[3].

      5 декабря 2016 года дебютировал в премьер-лиге, выйдя в основном составе «Томи» в гостевой игре против «Уфы»[4]. 10 апреля 2017 года забил дебютный гол в домашнем матче против казанского «Рубина», который закончился ничьей 2:2. Свой первый гол футболист посвятил сыну[5]. Всего в дебютном сезоне Александр забил три гола за томский клуб.

      29 декабря 2017 года подписал контракт на четыре года с самарским клубом «Крылья Советов», на тот момент выступавшим в Футбольной национальной лиге. Первый гол забил 4 марта 2018 года в первом матче после зимнего перерыва — в выездной игре против петербургского «Динамо». Первый хет-трик в карьере оформил 7 апреля 2018 года в ворота «Спартака-2». Всего в весенней части первенства ФНЛ 2017/2018 провёл за самарский клуб 12 матчей, в том числе десять игр в основном составе, в которых забил семь голов. «Крылья Советов» вышли в Премьер-лигу, но в осенней части чемпионата 2018/2019 Соболев редко появлялся в основном составе, чаще выходя на замену или оставаясь в запасе и забил всего один мяч. В начале 2019 года, до конца сезона 2018/19 на правах аренды перешёл в «Енисей», которому, впрочем, не смог помочь уйти с последнего места в турнирной таблице Премьер-лиги.

      С начала сезона 2019/20 вернулся в основной состав «Крыльев Советов». В первом туре в Самаре сделал дубль в ворота ЦСКА (2:0). По итогам июля 2019 года (три гола и одна передача в трёх матчах) был признан лучшим футболистом месяца в Российской премьер-лиге[6], став первым в истории игроком «Крыльев Советов», получившим эту награду. 5 октября в матче 12-го тура РПЛ против «Сочи» (0:2) забил два гола. - Вики...
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      В 3-м дивизионе надо искать, а не покупать ч-ж лентяев за бугром!

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