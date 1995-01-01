Леком: «Проблема «Монако» в том, что мы склоняем голову после любой неудачи»

Вратарь «Монако» Бенжамин Леком подвел итоги встречи 9-го тура французской Лиги 1 с «Монпелье» (1:3), а также назвал главную проблему своей команды в этом сезоне.

«Это закономерное поражение. Думаю, что сегодня мы не сделали то, что нужно было для победы над такой командой, как «Монпелье». Они были очень сильны и эффективны».

Проблема «Монако» в этом сезоне заключается в том, что как только что-то идет не так, мы опускаем голову. Это то, над чем нам нужно работать», – отметил Леком.