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    Леком: «Проблема «Монако» в том, что мы склоняем голову после любой неудачи»

    Вратарь «Монако» Бенжамин Леком подвел итоги встречи 9-го тура французской Лиги 1 с «Монпелье» (1:3), а также назвал главную проблему своей команды в этом сезоне.

    «Это закономерное поражение. Думаю, что сегодня мы не сделали то, что нужно было для победы над такой командой, как «Монпелье». Они были очень сильны и эффективны».

    Проблема «Монако» в этом сезоне заключается в том, что как только что-то идет не так, мы опускаем голову. Это то, над чем нам нужно работать», – отметил Леком.

    • Леком перешел в «Монако» из «Монпелье» летом этого года. Сумма трансфера составила 13,5 млн евро.
    • В этом сезоне 28-летний голкипер принял участие в восьми матчах, в которых пропустил 16 голов.
    • После девяти сыгранных туров «Монако» расположился на 14-м месте в таблице Лиги 1, набрав девять очков.

    Источник: L'Equipe

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