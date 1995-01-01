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    Давиташвили: «У болельщиков «Рубина» есть повод не ходить на футбол»

    Полузащитник «Рубина» Зурико Давиташвили прокомментировал итоги матча 12-го тура РПЛ с «Тамбовом» (2:1).

    – Почему два тайма получились такими разными?

    – Когда мы повели в счeте 2:0, наверно всe-таки начали больше на оборону оглядываться. Не надо было так садиться в оборону, из-за этого второй тайм и концовка получились валидольными.

    – Сегодня погода была не очень комфортная, и болельщиков было не так много. Это как-то влияло на настроение?

    – Я понимаю, что есть повод у наших болельщиков не ходить на футбол, но надо понимать, что сейчас мы в тяжeлой ситуации, нам нужна поддержка именно сейчас, чтобы мы заиграли так, как подобает Казани. Конечно, когда на стадионе больше болельщиков, то это очень приятно.

    • В матче с «Тамбовом» Давиташвили забил свой первый гол за «Рубин».
    • 18-летний грузинский хавбек стал игроком «Рубина» в июле этого года, перейдя из тбилисского «Локомотива».
    • В этом сезоне Давиташвили принял участие в девяти матчах Премьер-лиги и забил один гол.

    Источник: официальный сайт «Рубина»

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