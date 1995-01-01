Давиташвили: «У болельщиков «Рубина» есть повод не ходить на футбол»

Полузащитник «Рубина» Зурико Давиташвили прокомментировал итоги матча 12-го тура РПЛ с «Тамбовом» (2:1).

– Почему два тайма получились такими разными?

– Когда мы повели в счeте 2:0, наверно всe-таки начали больше на оборону оглядываться. Не надо было так садиться в оборону, из-за этого второй тайм и концовка получились валидольными.

– Сегодня погода была не очень комфортная, и болельщиков было не так много. Это как-то влияло на настроение?

– Я понимаю, что есть повод у наших болельщиков не ходить на футбол, но надо понимать, что сейчас мы в тяжeлой ситуации, нам нужна поддержка именно сейчас, чтобы мы заиграли так, как подобает Казани. Конечно, когда на стадионе больше болельщиков, то это очень приятно.