Соболев – об интересе «Манчестер Юнайтед»: «Да я визу делаю уже»

Тут инфа есть, что вратарь Краснодара-3 Адамов забил победный гол на 94-й минуте самому Интеру..., но не из Милана, а из Черкесска. Вот и МЮ этот возможно из Камызяка, так что не надо волноваться за Соболева. А сам он вроде парень адекватный, в манчестерах разбирается. """""""""
Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед».
«Интерес со стороны «Манчестер Юнайтед»? Да я визу делаю уже! Шучу, конечно. Думаю, это все желтая пресса. Такого просто не может быть», – заявил Соболев в эфире телеканала «Матч Премьер».
- В матче 12-го тура РПЛ с «Сочи» (2:0) Соболев отметился дублем.
- Соболев – лучший бомбардир чемпионата России после 12 туров. На счету форварда 10 забитых мячей.
- Об интересе «Манчестер Юнайтед» к Соболеву ранее сообщал The Sun.
The Sun: Соболев зимой может перейти в «Манчестер Юнайтед»
Соболев первым в РПЛ забил 10 голов в текущем сезоне