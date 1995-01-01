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    Соболев – об интересе «Манчестер Юнайтед»: «Да я визу делаю уже»

    Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед».

    «Интерес со стороны «Манчестер Юнайтед»? Да я визу делаю уже! Шучу, конечно. Думаю, это все желтая пресса. Такого просто не может быть», – заявил Соболев в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • В матче 12-го тура РПЛ с «Сочи» (2:0) Соболев отметился дублем.
    • Соболев – лучший бомбардир чемпионата России после 12 туров. На счету форварда 10 забитых мячей.
    • Об интересе «Манчестер Юнайтед» к Соболеву ранее сообщал The Sun.

    The Sun: Соболев зимой может перейти в «Манчестер Юнайтед»

    Соболев первым в РПЛ забил 10 голов в текущем сезоне

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:37
    Комментарии18
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      Рейтинг: +14532

      DOCTOR PENALTY 24 минуты назад

      Тут инфа есть, что вратарь Краснодара-3 Адамов забил победный гол на 94-й минуте самому Интеру..., но не из Милана, а из Черкесска. Вот и МЮ этот возможно из Камызяка, так что не надо волноваться за Соболева. А сам он вроде парень адекватный, в манчестерах разбирается. """""""""

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      Рейтинг: +2241

      maygli 30 минут назад

      Молодец парень, с юмором всё в порядке.

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      Рейтинг: +4030

      ivan-football-fan 35 минут назад

      Левандовски в Баварии: 11 голов в первых 7-и турах...И ТАК ИЛИ ПОЧТИ ТАК УЖЕ МНОГО ЛЕТ ПОДРЯД)))
      Рановато Соболева славословить и отправлять в зарубежные топ-клубы...

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      Рейтинг: +135

      АКМ-74У > ivan-football-fan 9 минут назад

      Согласен, надо Левандовски отправить в Крылья Советов.

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      Рейтинг: +675

      ZAITZEFF2011 40 минут назад

      Очень рад , что у нас в чемпионате появляются новые молодые игроки с амбициями. Но по правде сказать , Соболев очень сырой материал и если посмотреть адекватно он средний игрок который находится в "своей" команде на даннный момент. Очень хочу пожелать Соболеву удачи, не звездить и совершенствовать технику которая у него не на высшем уровне.

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      Рейтинг: +1284

      Бриг 47 минут назад

      Ну и это, как его - в Краснодаре много забивал, а потом чего-то не пошло в Локомотиве уже. А если бы, скажем в Англию, даже в последний клуб - вообще бы был на нуле. А голешники у Соболева средненькие, мягко говоря. Так, позицию, вроде чует.

      1
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      Рейтинг: +4030

      ivan-football-fan > Бриг 43 минуты назад

      Верно... Пока рано дифирамбы петь... ЕЩЁ В СОВКЕ КАК-ТО ОДИН НАП ПО ФАМИЛИИ ФИНК В ПЕРВЫХ ИГРАХ НАКОЛОТИЛ 10!...
      Ровно с тех пор о нём ничего не слышно)))++
      Надо подождать.....

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      Рейтинг: +2588

      m40 53 минуты назад

      Хочу чтобы он весь сезон доиграл в крыльях. Интересно сколько забьет. У нас больше 15 не получается

      0
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      Рейтинг: +1284

      Бриг > m40 44 минуты назад

      Всерьез можно говорить о супер бомбардирах после 25-30 за сезон. У нас с советских времен таких не было.

      1
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      Рейтинг: +2943

      Gek Dement > Бриг 35 минут назад

      С каких пор у нас 95 год советские времена? Веретенников, Ротор.

      1
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      Рейтинг: +982

      Genz 53 минуты назад

      А почему не в Ливерпуль идти. Учиться салаху у русских парней, как умело Соболев бьёт пенальти

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +578

      Сенситив 1 час назад

      пошли как фейки про МЮ, "за визою пошёл чувак",
      как хорошо - у Саши с юмором порядок, как-то так...))

      6
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      ...
      Рейтинг: +4030

      ivan-football-fan > Сенситив 56 минут назад

      …у Крыльев Юнайтед Манчестер Советов
      (заметьте – запрос не в Спартак!)
      отсдеживал напа – Санька СОБОЛЕТТУ…
      Проснулся я… ЧЁРТ!!! Как-то так…

      -1
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      Рейтинг: +982

      Genz 1 час назад

      Манчестер Советов клуб Соболева. Здесь по 10 шт забивает в пустые ворота

      2
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      Рейтинг: +4030

      ivan-football-fan > Genz 47 минут назад

      ))+

      0
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      Рейтинг: +565

      FENIX-SL 1 час назад

      хмм
      если просто хоть на долю процентов их интерес реален
      черчесов конч

      0
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      ...
      Рейтинг: +565

      FENIX-SL > FENIX-SL 1 час назад

      ааа
      ведь это и так понятно

      1
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      Рейтинг: +2943

      Gek Dement > FENIX-SL 29 минут назад

      Тебе до понимания футбола как пешком до Луны. МС купили Зинченко в свое время у Уфы и до своей основы доводили несколько лет. Потенциал игрока это ещё не путевка в сборную, у клуба есть время раскрывать игрока, а в сборной нужны готовые кадры.

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