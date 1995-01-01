Соболев – об интересе «Манчестер Юнайтед»: «Да я визу делаю уже»

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед».

«Интерес со стороны «Манчестер Юнайтед»? Да я визу делаю уже! Шучу, конечно. Думаю, это все желтая пресса. Такого просто не может быть», – заявил Соболев в эфире телеканала «Матч Премьер».

В матче 12-го тура РПЛ с «Сочи» (2:0) Соболев отметился дублем.

Соболев – лучший бомбардир чемпионата России после 12 туров. На счету форварда 10 забитых мячей.

Об интересе «Манчестер Юнайтед» к Соболеву ранее сообщал The Sun.

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