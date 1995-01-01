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    Соболев первым в РПЛ забил 10 голов в текущем сезоне

    В матче 12-го тура РПЛ «Сочи» принимает на своем поле «Крылья Советов».

    На 69-й минуте встречи нападающий гостей Александр Соболев удвоил преимущество самарского клуба, забив свой 10-й гол в текущем розыгрыше Премьер-лиги.

    Благодаря этому забитому мячу Соболев вышел на чистое первое место в списке бомбардиров чемпионата, оставив позади нападающего «Ростова» Элдора Шомуродова, на счету которого девять голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +756

      GSmall 2 минуты назад

      Вообще,я давно не видел в нашем чемпе столько бомбардиров крутых в начале сезона,обычно в конце столько получается)

      0
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      Рейтинг: +1977

      Виталий Орехов 8 минут назад

      Молодец, Саня! Эльдору есть куда стремиться!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +569

      Сенситив 9 минут назад

      десятку Сашка положил, вот это вот - крутняк,
      еще пятняшку мы теперь уж ждём, ну как-то так...))

      0
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      Рейтинг: +281

      Пельш 1 11 минут назад

      Красава! Так держать! Можно ещё 20-чку наколотить!

      0
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      Рейтинг: +1510

      Фан666 24 минуты назад

      Ну теперь уже и Барселона включилась в борьбу за супер форварда. И даже бакинских нефтчи с надеждой смотрит в сторону самары

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