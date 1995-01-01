Соболев первым в РПЛ забил 10 голов в текущем сезоне

В матче 12-го тура РПЛ «Сочи» принимает на своем поле «Крылья Советов».

На 69-й минуте встречи нападающий гостей Александр Соболев удвоил преимущество самарского клуба, забив свой 10-й гол в текущем розыгрыше Премьер-лиги.

Благодаря этому забитому мячу Соболев вышел на чистое первое место в списке бомбардиров чемпионата, оставив позади нападающего «Ростова» Элдора Шомуродова, на счету которого девять голов.