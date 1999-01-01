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    Головин – в стартовом составе «Монако» на матч с «Монпелье»

    «Монако» опубликовал состав на матч 9-го тура Лиги 1 с «Монпелье». Российский полузащитник Александр Головин оказался в стартовом составе.

    «Монако»: Лекомте, Б. Туре, Марипан, Глик, Б. Бадиашиль, Фабрегас, Бакайоко, Головин, Желсон, Бен Йеддер, Слимани.

    Запасные: Бенальо, Жемерсон, Агилар, Диас, Адриен, Огустин, Кейта Бальде.

    Встреча на «Стад де ля Моссон» начнется в 21:00 по московскому времени.

    • Перед игрой в Монпелье «Монако» занимает 13-е место в турнирной таблице, имея в своем активе девять очков.
    • «Монпелье» расположился на 10-й строчке, набрав 11 баллов.

    Источник: твиттер «Монако»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +743

      ruded 6 минут назад

      ппц достижение. Играл бы в родной команде - был бы всегда в старте. Думаю и, зарплата была б не меньше нынешней.

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      Рейтинг: +1510

      Фан666 26 минут назад

      Новость просто класс. Там играть некому, так это не достижение. Вот если бы не попал в состав, тогда вообще гиблое дело а не головин. А так быть лидером помойки это нормально

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