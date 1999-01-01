Головин – в стартовом составе «Монако» на матч с «Монпелье»

«Монако» опубликовал состав на матч 9-го тура Лиги 1 с «Монпелье». Российский полузащитник Александр Головин оказался в стартовом составе.

«Монако»: Лекомте, Б. Туре, Марипан, Глик, Б. Бадиашиль, Фабрегас, Бакайоко, Головин, Желсон, Бен Йеддер, Слимани.

Запасные: Бенальо, Жемерсон, Агилар, Диас, Адриен, Огустин, Кейта Бальде.

Встреча на «Стад де ля Моссон» начнется в 21:00 по московскому времени.