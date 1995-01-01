Черышев попал в стартовый состав «Валенсии» на матч с «Алавесом»

Стали известны стартовые составы команд на матч 8-го тура Ла Лиги между «Валенсией» и «Алавесом». Российский полузащитник Денис Черышев попал в стартовый состав валенсийцев.
«Валенсия»: Силлессен, Васс, Гарай, Габриэль, Хауме, Торрес, Парехо, Коклен, Черышев, Родриго, Гомес.
«Алавес»: Сивера, Дуарте, Эли, Лагуардия, Наварро, Риоха, Гарсия, Пина, Берк, Перес, Хоселу.
Стартовый свисток на стадионе «Месталья» прозвучит в 19:30 по московскому времени.
- После семи туров «Валенсия» расположилась на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав девять очков.
- У «Алавеса» на один балл меньше (8) и промежуточная 15-я строчка.
- В текущем розыгрыше Ла Лиги Черышев принял участие в четырех матчах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.