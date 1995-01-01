Черышев попал в стартовый состав «Валенсии» на матч с «Алавесом»

Стали известны стартовые составы команд на матч 8-го тура Ла Лиги между «Валенсией» и «Алавесом». Российский полузащитник Денис Черышев попал в стартовый состав валенсийцев.

«Валенсия»: Силлессен, Васс, Гарай, Габриэль, Хауме, Торрес, Парехо, Коклен, Черышев, Родриго, Гомес.

«Алавес»: Сивера, Дуарте, Эли, Лагуардия, Наварро, Риоха, Гарсия, Пина, Берк, Перес, Хоселу.

Стартовый свисток на стадионе «Месталья» прозвучит в 19:30 по московскому времени.