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    Черышев попал в стартовый состав «Валенсии» на матч с «Алавесом»

    Стали известны стартовые составы команд на матч 8-го тура Ла Лиги между «Валенсией» и «Алавесом». Российский полузащитник Денис Черышев попал в стартовый состав валенсийцев.

    «Валенсия»: Силлессен, Васс, Гарай, Габриэль, Хауме, Торрес, Парехо, Коклен, Черышев, Родриго, Гомес.

    «Алавес»: Сивера, Дуарте, Эли, Лагуардия, Наварро, Риоха, Гарсия, Пина, Берк, Перес, Хоселу.

    Стартовый свисток на стадионе «Месталья» прозвучит в 19:30 по московскому времени.

    • После семи туров «Валенсия» расположилась на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав девять очков.
    • У «Алавеса» на один балл меньше (8) и промежуточная 15-я строчка.
    • В текущем розыгрыше Ла Лиги Черышев принял участие в четырех матчах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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