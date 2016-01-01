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    Хохлов – об уходе из «Динамо»: «Команда хорошая, но что-то у нас не получилось»

    Дмитрий Хохлов дал интервью после ухода с должности главного тренера «Динамо».

    «Сегодня у меня не получилось исправить положение, поэтому пришло время подать в отставку. Команда хорошая, но, видимо, что-то у нас не получилось.

    Надеюсь, те люди, которые придут в «Динамо», помогут клубу исправиться с этой ситуацией и вывести на нужный уровень», – сказал Хохлов.

    • Специалист подал в отставку после матча 12-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2). Экс-полузащитник клуба руководил главной командой с октября 2017-го года.
    • «Динамо» проиграло четыре матча подряд и занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:03
    Комментарии4
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      Рейтинг: +100

      Мудакам 26 минут назад

      ты землю должен был грызть, за то, какой клуб тебе доверили, а ты лишний раз у бровки ***** на игроков не щелкнул!

      1
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      Рейтинг: +100

      Мудакам > Мудакам 26 минут назад

      ***** - это *****************

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      Рейтинг: +100

      Мудакам > Мудакам 26 минут назад

      е_б_лл_о_м

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      Мудакам 28 минут назад

      как ты, неужели неясно после 4-х поражений подряд что не получилось?????!!! Куда ты полез то? Это тебе не Кубань! Обосрал лучшее спортивное общество страны (по количеству золота на Олимпиадах, чемпах мира и Европы)!!! И сидел гад до последнего!!!

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