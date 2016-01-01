Хохлов – об уходе из «Динамо»: «Команда хорошая, но что-то у нас не получилось»

ты землю должен был грызть, за то, какой клуб тебе доверили, а ты лишний раз у бровки ***** на игроков не щелкнул!
Дмитрий Хохлов дал интервью после ухода с должности главного тренера «Динамо».
«Сегодня у меня не получилось исправить положение, поэтому пришло время подать в отставку. Команда хорошая, но, видимо, что-то у нас не получилось.
Надеюсь, те люди, которые придут в «Динамо», помогут клубу исправиться с этой ситуацией и вывести на нужный уровень», – сказал Хохлов.
- Специалист подал в отставку после матча 12-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2). Экс-полузащитник клуба руководил главной командой с октября 2017-го года.
- «Динамо» проиграло четыре матча подряд и занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата.