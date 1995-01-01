Могилевец, Ташаев, Обухов и Мелкадзе – в стартовых составах «Рубина» и «Тамбова» на матч 12-го тура РПЛ

Битва аутсайдеров под дождём.
Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Тамбова» на очный матч 12-го тура российской Премьер-лиги.
«Рубин»: Дюпин, Денисов, Плиев, Данченко, Уремович, Могилевец, Ташаев, Подберeзкин, Коновалов, Давиташвили, Кьяртанссон.
«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Грицаенко, Осипенко, Чуперка, Карасeв, Килин, Чернышов, Обухов, Костюков, Мелкадзе.
- Игра пройдет в Казани на стадионе «Казань Арена».
- Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.
- По итогам 11 туров «Рубин» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, а «Тамбов» – 16-е.