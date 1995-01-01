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    Могилевец, Ташаев, Обухов и Мелкадзе – в стартовых составах «Рубина» и «Тамбова» на матч 12-го тура РПЛ

    Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Тамбова» на очный матч 12-го тура российской Премьер-лиги.

    «Рубин»: Дюпин, Денисов, Плиев, Данченко, Уремович, Могилевец, Ташаев, Подберeзкин, Коновалов, Давиташвили, Кьяртанссон.

    «Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Грицаенко, Осипенко, Чуперка, Карасeв, Килин, Чернышов, Обухов, Костюков, Мелкадзе.

    • Игра пройдет в Казани на стадионе «Казань Арена».
    • Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.
    • По итогам 11 туров «Рубин» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, а «Тамбов» – 16-е.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +256

      Spinorr 3 минуты назад

      Битва аутсайдеров под дождём.

      0
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      Рейтинг: +256

      Spinorr 4 минуты назад

      Игра пройдет на Центральном,хотя и в Казани

      0
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    • ...
      Рейтинг: +33207

      portero 10 минут назад

      Ничейка будет, хотя она не нужна никому.

      0
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