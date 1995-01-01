Круговой, Карп и Тилль – в стартовом составе «Уфы» на матч с «Ахматом», Семенов, Глушаков и Понсе выйдут с первых минут у гостей

Поставлю на 1-0
Уфе удачи!
Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Ахмата» на очный матч 12-го тура российской Премьер-лиги.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Круговой, Табидзе, Неделчару, Кротов, Фомин, Карп, Тилль, Гиоргобиани.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Семeнов, Мусалов, Анхель, Иванов, Глушаков, Бериша, Роши, Исмаэл, Понсе.
- Игра пройдет на стадионе «Нефтяник» в Уфе.
- Стартовый свисток прозвучит в 11:30 по московскому времени.
- По итогам 11 туров «Уфа» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, а «Ахмат» – 15-е.