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    Круговой, Карп и Тилль – в стартовом составе «Уфы» на матч с «Ахматом», Семенов, Глушаков и Понсе выйдут с первых минут у гостей

    Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Ахмата» на очный матч 12-го тура российской Премьер-лиги.

    «Уфа»: Беленов, Сухов, Никитин, Круговой, Табидзе, Неделчару, Кротов, Фомин, Карп, Тилль, Гиоргобиани.

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Семeнов, Мусалов, Анхель, Иванов, Глушаков, Бериша, Роши, Исмаэл, Понсе.

    • Игра пройдет на стадионе «Нефтяник» в Уфе.
    • Стартовый свисток прозвучит в 11:30 по московскому времени.
    • По итогам 11 туров «Уфа» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, а «Ахмат» – 15-е.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 10:25
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3037

      TOL47 1 час назад

      Поставлю на 1-0
      Уфе удачи!

      0
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      Рейтинг: +1496

      Фанат Рубина 2 часа назад

      уфа снова трехэтажный автобус поставит

      0
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