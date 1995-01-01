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    Экс-агент Фекира: «Все было готово к трансферу Набиля в «Ливерпуль», но появился его шурин и хотел получить комиссию»

    Бывший агент форварда «Бетиса» Набиля Фекира Жан-Пьер Бернес рассказал, что футболист был близок к трансферу в «Ливерпуль», будучи игроком «Лиона». Француз покинул Лион летом и подписал контракт с испанским клубом.

    «Фекир был приоритетом для «Ливерпуля». Четыре месяца мы вели переговоры, все было готово. По контракту игрок заработал бы за пять лет 45 миллионов евро.

    В день подписания контракта появился шурин Фекира. Он стал вести себя как агент, хотел получить комиссию. Представители «Ливерпуля» не понимали, где находятся. Мне было стыдно», – сказал Бернес.

    • Фекир – воспитанник «Лиона».
    • За первую команду он дебютировал в 2013 году.
    • В прошлом сезоне игрок провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал девять результативных передач.

    Источник: L’Equipe

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