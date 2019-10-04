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    Марадона отправил в дубль семерых игроков «Химнасии и Эсгримы»

    В прошлом месяце бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона возглавил клуб «Химнасия и Эсгрима». Специалист уже внес изменения в состав команды, отправив семерых игроков в дубль.

    Такое решение Марадона принял в преддверии матча чемпионата Аргентины против «Годой Крус». Тренер уже потерпел с командой три поражения подряд.

    • Клуб из Ла-Платы занимает последнее место чемпионата Аргентины.
    • Последним клубом, который тренировал Марадона, был мексиканский «Дорадос» (Д2), откуда аргентинец ушел в апреле 2019-го.
    • Марадона тренировал сборную Аргентины на чемпионате мира-2010 (вылет в 1/4 финала от Германии).

    Источник: The Sun

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    04.10.2019 23:30
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7064

      Skull_Boy 31 минуту назад

      В прошлом сезоне вроде бы клуб был 4м, а теперь в жопе и куда Марадона не придет, там везде хаос

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