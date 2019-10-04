Марадона отправил в дубль семерых игроков «Химнасии и Эсгримы»

В прошлом сезоне вроде бы клуб был 4м, а теперь в жопе и куда Марадона не придет, там везде хаос
В прошлом месяце бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона возглавил клуб «Химнасия и Эсгрима». Специалист уже внес изменения в состав команды, отправив семерых игроков в дубль.
Такое решение Марадона принял в преддверии матча чемпионата Аргентины против «Годой Крус». Тренер уже потерпел с командой три поражения подряд.
- Клуб из Ла-Платы занимает последнее место чемпионата Аргентины.
- Последним клубом, который тренировал Марадона, был мексиканский «Дорадос» (Д2), откуда аргентинец ушел в апреле 2019-го.
- Марадона тренировал сборную Аргентины на чемпионате мира-2010 (вылет в 1/4 финала от Германии).