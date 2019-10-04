Марадона отправил в дубль семерых игроков «Химнасии и Эсгримы»

В прошлом месяце бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона возглавил клуб «Химнасия и Эсгрима». Специалист уже внес изменения в состав команды, отправив семерых игроков в дубль.

Такое решение Марадона принял в преддверии матча чемпионата Аргентины против «Годой Крус». Тренер уже потерпел с командой три поражения подряд.