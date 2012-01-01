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    Клопп: «Лестер» 100 процентов может финишировать в топ-четыре АПЛ»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поговорил о сопернике в преддверии матча восьмого тура АПЛ против «Лестера». По мнению немца, лестерцы способны попасть в Лигу чемпионов.

    «Разумеется, «Лестер» может финишировать в топ-четыре, 100 процентов. Шесть команд не имеют разницы по уровню, а отличаются только названием. Оборона команды выглядит очень солидно, что можно сказать и об атаке. Главный тренер Брендан Роджерс хорошо справляется», – сказал Клопп.

    • «Лестер» идет в таблице третьим.
    • «Ливерпуль» лидирует в чемпионате Англии.
    • Матч состоится завтра, 5 октября, в Ливерпуле.

    Источник: Sky Sports

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