Клопп: «Лестер» 100 процентов может финишировать в топ-четыре АПЛ»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поговорил о сопернике в преддверии матча восьмого тура АПЛ против «Лестера». По мнению немца, лестерцы способны попасть в Лигу чемпионов.

«Разумеется, «Лестер» может финишировать в топ-четыре, 100 процентов. Шесть команд не имеют разницы по уровню, а отличаются только названием. Оборона команды выглядит очень солидно, что можно сказать и об атаке. Главный тренер Брендан Роджерс хорошо справляется», – сказал Клопп.