На матч «Интер» – «Ювентус» продали билетов на 6,5 миллиона. Это рекорд для Италии

На игру седьмого тура Серии А между «Интером» и «Ювентусом» продал 75 тысяч билетов – на «Джузеппе Меацца» будут заполнены все доступные места. Всего выручено 6,5 миллиона евро. Это рекордная сумма для Италии.

Встреча станет 236 очной для команд. «Интер» лидирует в чемпионате Италии, а «Ювентус» неизменно выигрывает его с сезона-2011/12.