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    На матч «Интер» – «Ювентус» продали билетов на 6,5 миллиона. Это рекорд для Италии

    На игру седьмого тура Серии А между «Интером» и «Ювентусом» продал 75 тысяч билетов – на «Джузеппе Меацца» будут заполнены все доступные места. Всего выручено 6,5 миллиона евро. Это рекордная сумма для Италии.

    Встреча станет 236 очной для команд. «Интер» лидирует в чемпионате Италии, а «Ювентус» неизменно выигрывает его с сезона-2011/12.

    • «Интер» последний раз побеждал «Ювентус» в Милане в 2016 году (2:1).
    • Последняя встреча на поле «Интера» завершилась вничью – 1:1.
    • Обе команды на неделе провели матчи Лиги чемпионов.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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      Рейтинг: +17

      GorillaZ435 1 час назад

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