На матч «Интер» – «Ювентус» продали билетов на 6,5 миллиона. Это рекорд для Италии

ожидается жарааааааааааа
На игру седьмого тура Серии А между «Интером» и «Ювентусом» продал 75 тысяч билетов – на «Джузеппе Меацца» будут заполнены все доступные места. Всего выручено 6,5 миллиона евро. Это рекордная сумма для Италии.
Встреча станет 236 очной для команд. «Интер» лидирует в чемпионате Италии, а «Ювентус» неизменно выигрывает его с сезона-2011/12.
- «Интер» последний раз побеждал «Ювентус» в Милане в 2016 году (2:1).
- Последняя встреча на поле «Интера» завершилась вничью – 1:1.
- Обе команды на неделе провели матчи Лиги чемпионов.