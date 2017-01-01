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    «Мутко против»: Дюков через Кикнадзе и агента Смолова потребовал от игрока извинений за слова в перерыве матча с «Зенитом»

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов выступил с речью в перерыве матча 11 тура РПЛ против «Зенита» (1:0). В частности, игрок сказал: «Еще бы против «Зенита» нам гол засчитали». По информации телеграм-канала «Мутко против», президент РФС Александр Дюков потребовал извинений.

    «Дело в том, что слова Смолова очень не понравились президенту РФС и бывшему президенту «Зенита» Александру Дюкову. Дюков сразу набрал генеральному директору «Локо» Василию Кикнадзе и потребовал публичных извинений от футболиста. Аналогичный звонок поступил и агенту Смолова.

    Сам Смолов извиняться не хотел (справедливости ради – особо и не за что), но пришлось», – сообщил источник.

    • Смолов не забил послематчевый пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018 против сборной Хорватии.
    • В 2017-м году игрок занял первое место в списке «50 самых стильных мужчин России» по версии лайфстайл-издания GQ.
    • В текущем сезоне 29-летний форвард принял участие в 12-ти играх всех турниров. На его счету четыре гола и три ассиста.

    Источник: «Мутко против»

    Спортивный новостной телеграм-канал, созданный в августе 2017 года. На сегодняшний день имеет 21746 подписчиков.

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии5
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      Рейтинг: +5206

      Агасфер 11 минут назад

      МедвеДюковы оскорблены...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5864

      mihail200606 27 минут назад

      Ну а толку от извинений.. Все сказано, все услышали уже.. Понятно, что сказавший это все равно останется при своём мнении..

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7531

      parevg 41 минуту назад

      Ой ой ой, обидели Зенит...
      НИЗЗЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: -55

      Аденн 44 минуты назад

      ну ещё бы Дюков не был зол? ха-ха-ха
      Ведь Федя сказал правду, о которой многие и так догадываются.

      2
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      Рейтинг: +219

      Давид59 48 минут назад

      Наглость - второе счастье

      1
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