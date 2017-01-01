«Мутко против»: Дюков через Кикнадзе и агента Смолова потребовал от игрока извинений за слова в перерыве матча с «Зенитом»

МедвеДюковы оскорблены...
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов выступил с речью в перерыве матча 11 тура РПЛ против «Зенита» (1:0). В частности, игрок сказал: «Еще бы против «Зенита» нам гол засчитали». По информации телеграм-канала «Мутко против», президент РФС Александр Дюков потребовал извинений.
«Дело в том, что слова Смолова очень не понравились президенту РФС и бывшему президенту «Зенита» Александру Дюкову. Дюков сразу набрал генеральному директору «Локо» Василию Кикнадзе и потребовал публичных извинений от футболиста. Аналогичный звонок поступил и агенту Смолова.
Сам Смолов извиняться не хотел (справедливости ради – особо и не за что), но пришлось», – сообщил источник.
- Смолов не забил послематчевый пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018 против сборной Хорватии.
- В 2017-м году игрок занял первое место в списке «50 самых стильных мужчин России» по версии лайфстайл-издания GQ.
- В текущем сезоне 29-летний форвард принял участие в 12-ти играх всех турниров. На его счету четыре гола и три ассиста.
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