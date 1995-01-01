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    Комбаров – о пользе пива: «Научно доказано, что один бокал не влияет на физическое состояние, а на эмоциональном сказывается даже благотворно»

    Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров ответил на вопрос о пользе пива для футболиста.

    – Визитной карточкой Самары является «Жигулевское» пиво. Оно полезно футболисту?

    – Научно доказано, что бокал пива стандартных размеров никак не влияет на физическое состояние, а на эмоциональном сказывается даже благотворно – помогает расслабиться.

    • Комбаров перешел в «Крылья» минувшим летом из «Спартака» на правах свободного агента.
    • В текущем сезоне 32-летний футболист провел 10 матчей и получил две желтые карточки.

    Комбаров: «Одна из причин ухода из «Спартака» – курс клуба на омоложение. Для меня стало очевидным, что надо уходить»

    Комбаров: «Какой совет дал бы 22-летнему себе? Меньше времени тратить на походы в клубы»

    Источник: «Большой спорт»

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    Сегодня, 19:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +289

      OrenburgFC 36 минут назад

      Сразу видно ДИБИЛ. можешь не продолжать

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