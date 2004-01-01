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    Суарес вошел в тройку лучших бомбардиров «Барселоны» в Лиге чемпионов

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес оформил дубль в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера».

    Теперь в активе уругвайца 22 гола в 50 играх в составе каталонской команды в самом престижном евротурнире.

    По этому показателю Суарес занимает третье место в истории клуба.

    32-летний форвард обогнал Неймара и Патрика Клюйверта, отставая теперь только от Ривалдо (25) и Лионеля Месси (112).

    • Суарес выступает за «Барсу» с лета 2014 года.
    • Всего на его счету 254 матча, 182 гола и 96 ассистов.

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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