Суарес вошел в тройку лучших бомбардиров «Барселоны» в Лиге чемпионов

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес оформил дубль в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера».
Теперь в активе уругвайца 22 гола в 50 играх в составе каталонской команды в самом престижном евротурнире.
По этому показателю Суарес занимает третье место в истории клуба.
32-летний форвард обогнал Неймара и Патрика Клюйверта, отставая теперь только от Ривалдо (25) и Лионеля Месси (112).
- Суарес выступает за «Барсу» с лета 2014 года.
- Всего на его счету 254 матча, 182 гола и 96 ассистов.