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    Орлов: «Какая именно травма у Малкома, никто не говорит. Табу»

    Комментатор Геннадий Орлов высказался о травме полузащитника «Зенита» Малкома.

    «Малком нездоров и еще не тренируется с командой. Слухи про олимпийскую сборную Бразилии? Куда его отпускать в таком состоянии? Парень живет командой, он в коллективе и участвует во всех мероприятиях клуба. Он рядом, но пока в общей группе не тренируется, все пока в индивидуальном порядке.

    Какая именно травма, об этом никто не говорит, табу», — сказал Орлов.

    Ранее стало известно, что бразилец может вернуться на поле после международной паузы. Форвард Артем Дзюба заявлял, что у игрока «редкая для футбола травма».

    • В середине августа Малком получил повреждение бедра и выбыл на шесть недель.
    • Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит» за 40 миллионов евро.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:15
    Комментарии16
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      Рейтинг: +33103

      portero 57 минут назад

      Всё, Геннадия не посвящают в клубные секреты....

      2
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      Рейтинг: +3506

      paracetamol 1 час назад

      Мы ПСЖ Паредеса, а Барса нам Малкольма. Интересная ситуация. денюжки ходят по круга?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33103

      portero > paracetamol 56 минут назад

      Медведев уверяет что надо подлечить, и будет как зверь играть...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1801

      absent32 1 час назад

      Открытый переломный момент со смещением приоритетов в результате падения с высоты своих иллюзий)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12504

      slavutiq70 1 час назад

      Странно всегда говорят что за травма у игрока...а здесь тайны мадридского двора какие то.....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +696

      Taps 1 час назад

      Второй Маркизио ? Бабки пилят ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33103

      portero 1 час назад

      неужто хозяйство зацепил неудачно?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      arrivalgist 1 час назад

      Яйца что ли лопнули...?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +460

      Иван Петров 1986 > arrivalgist 1 час назад

      Не лопнули, они почему-то всплывают.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +195

      arrivalgist > Иван Петров 1986 1 час назад

      Должны что ли...?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +859

      AHTUNGBOL 1 час назад

      Человек просто в шоке, работает с психологом..)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10815

      Garrincha58 1 час назад

      "Почему Малком не играет, интересует не только болельщиков, но и тех, кто про него слышал, - сказал Медведев. - Травма называется "повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра". Это медицинский термин, а если говорить простым языком - это повреждение сухожилия, которое играет ключевую роль в двигательной функции левой ноги".

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      Рейтинг: +33103

      portero > Garrincha58 1 час назад

      ну если после перерыва на сборные заиграет , то хорошо, а то хочется увидеть игрока в действии и приносящего пользу команде.

      1
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      Рейтинг: +7529

      parevg 2 часа назад

      Психологическая. он просто боится играть на наших огородах.

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