Орлов: «Какая именно травма у Малкома, никто не говорит. Табу»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о травме полузащитника «Зенита» Малкома.

«Малком нездоров и еще не тренируется с командой. Слухи про олимпийскую сборную Бразилии? Куда его отпускать в таком состоянии? Парень живет командой, он в коллективе и участвует во всех мероприятиях клуба. Он рядом, но пока в общей группе не тренируется, все пока в индивидуальном порядке.

Какая именно травма, об этом никто не говорит, табу», — сказал Орлов.

Ранее стало известно, что бразилец может вернуться на поле после международной паузы. Форвард Артем Дзюба заявлял, что у игрока «редкая для футбола травма».