Орлов: «Какая именно травма у Малкома, никто не говорит. Табу»

Всё, Геннадия не посвящают в клубные секреты....
Комментатор Геннадий Орлов высказался о травме полузащитника «Зенита» Малкома.
«Малком нездоров и еще не тренируется с командой. Слухи про олимпийскую сборную Бразилии? Куда его отпускать в таком состоянии? Парень живет командой, он в коллективе и участвует во всех мероприятиях клуба. Он рядом, но пока в общей группе не тренируется, все пока в индивидуальном порядке.
Какая именно травма, об этом никто не говорит, табу», — сказал Орлов.
Ранее стало известно, что бразилец может вернуться на поле после международной паузы. Форвард Артем Дзюба заявлял, что у игрока «редкая для футбола травма».
- В середине августа Малком получил повреждение бедра и выбыл на шесть недель.
- Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит» за 40 миллионов евро.